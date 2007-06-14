Вот ведь как оно все получается: есть слова некрасивые, однако обозначают они то, что на самом деле есть и что, более того, нам для жизни крайне необходимо. Таково, например, слово «унитаз». Или «рвота». А есть слова очень красивые, однако обозначают они то, чего на самом деле не существует. Таково слово «идеал».

ИДЕАЛ означает нечто, чего на самом деле нет.

Люди – такие странные существа, что им всегда кажется, будто они живут скучно. Вот и придумывают разные занятия, называют их благородными словами и – вперед!

Одно из таких благородных, но абсолютно бессмысленных занятий – поиск идеала. Слово «идеал» появилось в России аж в начале XIX века. До этого, видимо, как-то все проще жили, а тут – на тебе! – начали стремиться к тому, чего на самом деле нет, – к идеалу.

Стремлением к идеалу человек, как правило, оправдывает свое бездействие. Ведь если идеал – это нечто без изъяна, то его создать человеческими руками нельзя. Вот и получается одно из двух: либо делаешь дело, либо стремишься к идеалу. Скажем, тот, кто хочет построить идеальный загородный дом, – пусть лучше потратит деньги на что-нибудь другое.

В реальности ничего идеального создать нельзя.

Особенно печально, когда люди придумывают идеал в человеческих отношениях. Любить идеал нельзя. Любить можно только реального, теплого, грешного человека. Если женщина говорит Вам: «Ты – мой идеальный мужчина», будьте уверены, что через недолгое время вы поссоритесь. Нет такого реального мужчины, который может соответствовать женскому представлению об идеале.

Существует еще такая точка зрения, что идеал, мол, воспитывает чувства или, к примеру, обозначает некую систему координат. Людям, которые так считают, я советую устроить соревнование по бегу до горизонта – кто сумеет добежать, может начать воспитываться с помощью идеала.

Пока идеал никак не влияет на нашу жизнь, в нем нет ничего страшного: почему бы и не мечтать о том, как порвешь своей грудью финишную ленточку горизонта? Но как только он начинает влиять на нашу жизнь – дело плохо.

Мне кажется, что не надо стремиться к идеалу. Не надо стремиться к тому, чего нельзя достичь.

Во-первых, бежать за горизонтом – занятие нервное. А во-вторых, в этом случае всегда можно оправдывать свои неудачи недостижимостью цели.

Пусть он будет, идеал, в романтиче­ских стихах и в мечтах.

Но пусть он никогда не будет нашим путеводителем по жизни.

Книжка, которую я сейчас пишу, называется «Сто и одно слово про жизнь. Нравоучения». Я пытаюсь понять смысл привычных слов. Интересное занятие! Присоединяйтесь! Мой сайт: www.amaximov.ru.