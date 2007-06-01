Ложь – это корыстная фантазия, то есть умение человека подать события таким образом, как это для него выгодно.

– С ДЕТСТВА нам объясняют, что врать – нехорошо. А собственно, почему?

Всем нам известны ситуации, когда либо для спокойствия семьи, либо для интересов дела, либо для собственной карьеры нужно соврать. И, что самое удивительное, это вранье принесет пользы больше, чем правда.

Так почему же врать нехорошо?

Потому что нас могут поймать за руку и придется отвечать за свою ложь?

Но в этом случае надо сделать вывод, что обманывать надо умело, и тогда все будет в порядке.

Правильный ли этот вывод?

И снова, уж извините, придется говорить о том, о чем мы много раз говорили и будем говорить в этой книге: о вере.

Если человек уверен, что его жизнь заканчивается на земле, то ему невозможно объяснить, почему вранье плохо.

Если человек верит – неважно, в Христа, в Будду, в Магомета, – то для него Великий Пророк – Великий Пример. Надо стараться жить, как они.

Пророки не врали. Никогда.

Интересно, что Бог (или природа) как бы намекает нам, что лгать – это противоестественное занятие. Есть, конечно, люди, которые настолько привыкли лгать, что делают это самозабвенно. Но, поскольку у каждого из нас есть опыт лжи, все мы знаем, что это очень неприятное и нервное занятие.

Значит ли это, что всегда надо говорить только правду?

Хочется сказать: да. Но – нет. Мне кажется, что в реальном мире прожить, ни разу не солгав, невозможно.

Что больше чернит душу: ложь, оберегающая близких или коллег от каких-нибудь ужасных новостей, или жестокая правда, которая их убьет?

Я не знаю. Мне кажется, это ведомо только Богу.

Ложь бывает разной или она всегда отвратительна?

И опять же: не знаю. Мне кажется, бывает «ложь во спасение» и бывают ситуации, когда сказать правду – это даже больший грех, чем соврать.

Ложь – противоестественна. Ложь – корыстна. Ложь чернит душу и потому отвратительна.

Но на протяжении всей нашей истории она существует как непременный атрибут человеческой жизни. Человек, который всегда говорит только правду и не врет даже по мелочам, выглядит еще более странным, нежели тот, кто может иногда соврать.

В общем, в каждой конкретной ситуации: врать или не врать – как быть или не быть – выбор каждого, отдельно взятого, Гамлета.

Неплохо бы только помнить при этом: Пророки не врали.