Книжка, которую я сейчас пишу, называется «Сто и одно слово про жизнь. Нравоучения». Я пытаюсь понять смысл привычных слов. Интересное занятие! Присоединяйтесь! Мой сайт: www.amaximov.ru.

ДАВАЙТЕ рассмотрим самые популярные эпитеты, связанные с этим словом, чтобы убедиться: о долге вспоминают лишь тогда, когда не убеждены, что человека подвигнет на благие дела любовь.

Супружеский долг. Словосочетание, согласитесь, анекдотическое.

Сыновний долг, отцовский долг. Тоже странно… Детей и родителей надо просто любить, вот и все. Не потому, что вы им что-то должны, а потому, что вы - люди.

Профессиональный долг. Тоже не очень понятно, что это значит. Человек должен делать свою работу хорошо не потому, что он что-то должен, например, своему работодателю, а потому, что только хорошо сделанная работа приближает человека к счастью.

В том, каким трагическим может быть выполнение интернационального долга, люди моего поколения убедились в 80-е годы в Афганистане.

Что такое гражданский долг? Человек любит свою Родину и старается сделать для нее что-то хорошее не потому, что видит в этом свой долг, а потому, что это - его Родина.

Мы очень любим твердить о долге перед Родиной, патриотическом долге. Но и здесь я не понимаю, что это значит.

Мой отец, поэт Марк Максимов, прошел всю Великую Отечественную войну не потому, что у него перед Родиной был долг, а потому, что он любил свою страну. Когда над ней нависла опасность, пошел защищать свою любимую, как и полагается мужчине.

Я - за профессиональную армию, поэтому не очень понимаю словосочетание воин­ский долг. И если Родина не может гарантировать мне, что в мирное время мой сын не погибнет в армии от неуставных отношений, - почему служба называется воинским долгом, а не воинской повинностью?

Есть люди, которые очень любят словосочетание: я должен… Я должен идти на работу… Я должен идти домой… Я должен встречаться с друзьями… Я должен отдохнуть… И так далее.

По моему убеждению, это несчастные люди, потому что по жизни их ведет не желание, а необходимость: не любовь, а долг. На мой взгляд, таким людям надо пересмотреть свою жизнь, что-то в ней устроено неправильно.

Вообще слово «долг» для меня подозрительно. Слишком часто оно употребляется для того, чтобы заставить людей сделать что-то неприятное, что-то такое, чего им делать не хочется.

Слово «любовь» куда менее патетичное. Но зато - куда более понятное. И истинное.