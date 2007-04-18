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КОНЕЧНО, грубить плохо. Естественно, мне тоже не нравится грубость, однако я убежден, что иногда без нее невозможно, а в некоторых жизненных ситуациях она должна помочь.

Что же такое грубость?

Грубость - это такая форма человеческого общения, при которой один человек демонстрирует свое превосходство над другим.

Грубость необходимо отделять от хамства.

Хамство - это такая форма человеческого общения, при которой один человек сознательно хочет унизить, оскорбить другого.

Казалось бы, разница неуловима. Игра слов, не более того. Можно ли в каждодневном общении отделить одно от другого?

Конечно, можно. Грубость и хамство - очень похожие формы человеческого общения. Отличает их цель. Как ни странно это прозвучит, но мы грубим и хамим с разными целями.

Когда человек демонстрирует свое превосходство над другими, он это делает не обязательно с целью унижения. Очень часто с помощью грубости человек берет на себя ответственность. Например, так поступает командир, грубо бросающий солдат в атаку.

Если, не приведи Господи, у вас горит дом, то иногда только грубыми методами можно заставить людей его покинуть. Пожарные и спасатели иногда действуют грубо, но таким образом они спасают десятки жизней, за которые чувствуют ответственность.

Как часто растерянного человека приводит в себя именно грубый окрик! Меня учил водить машину интеллигентнейший инструктор Андрей Иванович Емельянов. Но однажды на дороге случилась такая ситуация, что, если бы не грубость инструктора, все могло бы закончиться печально.

Поэтому грубость для любого нормального человека - шок. Но иногда он необходим для того, чтобы выйти из стрессовой ситуации.

Итак, грубить - то есть демонстрировать свое превосходство над другими - конечно, плохо. Но иногда без этого не обойтись.

Иногда грубость - синоним ответственности. И тогда она простительна.

Если же грубость - синоним хамства, то она недопустима. Потому что человек никогда не должен сознательно унижать и оскорблять других людей.