Мужчина и женщина

Мы живем в таком мире, где различия между мужчиной и женщиной не просто размыты, а отсутствуют вовсе. Различия сдавались постепенно. Долгое время мужчина был охотником, добытчиком, женщина - хранительницей домашнего очага. Такой традиционный взгляд существовал веками.

Но потом цивилизация развилась до такой степени, что женщине понадобилось доказывать свое равенство с мужчинами. В меньшей степени она делала это в области науки, литературы и искусства, в большей - в области революционной борьбы и любви.

В борьбе различий полов последними сдались физиологические отличия. Казалось бы - уж против Бога, против природы - не попрешь. Куда там! Операции по изменению пола постепенно становятся столь же привычными, как вырезание аппендицита.

Мы живем в мире, где между мужчиной и женщиной нет никакой разницы.

Можно, конечно, говорить о том, что это - ужасно, что это - против Бога: мол, раз Господь создал нас разными, значит, так тому и быть.

Однако если мы верим в то, что волосок не упадет с головы человека без воли Божьей, значит, такой порядок вещей тоже Господу ведом. Почему Он позволил, чтобы случилось так и к чему это все приведет, - нам не ведомо, и гадать про то бессмысленно.

Сегодня люди, помимо всего прочего, делятся еще и на тех, кто считает, что подобное равен­ство - если не сказать адекватность - естественно, и тех, для кого оно отвратительно.

Какая из этих точек зрения верна, сказать нельзя. Но что можно констатировать определенно: два эти лагеря непримиримы. И поэтому, если дело касается личных отношений, принципиально важно знать, к какому именно лагерю относится ваша будущая подруга или друг.

Как таковой войны между этими лагерями нет, поскольку непонятно, на каком поле они должны драться. Однако нельзя не констатировать, что традиционные взгляды на разницу полов отступают. И нет никаких поводов думать, что когда-нибудь мы снова будем жить в мире, где между мужчиной и женщиной есть принципиальная разница, и, соответственно, у каждого из этих полов есть свои функции.

Мы много говорим о тех непоправимых изменениях, которые принесла цивилизация в области экологии, вооружений и так далее. Между тем уравнение полов - изменение куда более серьезное. Последствия, к которым оно приведет, могут быть, внеш­не и не так заметны, но могут оказаться губительны.

Однако в данной ситуации нам не остается ничего иного, как просто наблюдать, что будет дальше.