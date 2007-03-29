Поле битвы - будущее

Времена (прош­лое, настоящее, будущее).

Как ни парадоксально это прозвучит, однако самое реальное и самое сильно действующее на нас время - это будущее.

Прошлое всегда прекрасно. Даже если в нем и происходили какие-то неприятности, мы вспоминаем не их, а то, как мы сумели их преодолеть. В прошлом мы были моложе, а значит, лучше. В конце концов, в прошлом не может произойти ничего хуже того, что произошло.

Настоящее призрачно. Этот краткий промежуток между прошлым и будущим практически неуловим. Только что мы думали о том, как произойдет какое-нибудь событие, - раз! - и лови его! Оно уже в прошлом, уже стало воспоминанием.

Будущее - не исследовано, не предсказуемо, не ясно и потому - пугающе. Мы - абсолютные хозяева над своим прошлым, мы можем хоть как-то воздействовать на настоящее, и мы совершенно бессильны перед будущим. Как говорится: кто хочет рассмешить Бога - тот строит планы…

Неприятности, беды, даже трагедии сегодняшнего дня так изводят нас потому, что мы боимся их протяженности. Если бы мы точно знали, что любая, самая жуткая трагедия не пойдет вместе с нами в будущее, - мы бы переживали ее с улыбкой.

Смерть близкого человека ужасна потому, что она как бы оголяет будущее, делает нас навсегда сиротами. Безденежье угнетает человека не само по себе, а потому, что у него не видно конца.

Если бы человек умел забрасывать неприятности в прошлое, а не в будущее, - он был бы счастлив.

Будущее - это поле битвы мечты и тревожных предчувствий. Самоощущение человека во многом зависит от того, что побеждает в этой битве.

Будущее реальней настоящего и прошлого, потому что оно гораздо сильней воздействует на нас. И задача человека постараться выстроить эту реальность так, чтобы она рождалась под воздействием мечты, а не предчувствий. А если это не получается, то постараться забыть о будущем, не думать о нем, вышвырнуть его из реальности.

А как же бизнесмены, политики, в общем, все те, кто вынужден строить планы на будущее?

Много ли вы видели среди них счастливых людей? - так отвечу я на этот вопрос.