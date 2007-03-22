То, чего нет

АЛЬТРУИЗМ. Как ни странно, не все слова, которые придумало ­человечество, имеют смысл. Иногда люди изобретают слова не для того, чтобы обозначить ими некое реальное явление, а, например, для того, чтобы возвыситься. Таково слово «альтруизм» - бескорыстное действие, направленное на других.

Словарь Ожегова определяет слово «альтруизм» следующим образом: «Готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими личными интересами».

Альтруизм нельзя понять. Его нельзя вычислить и проверить. В него, как в Бога, можно либо верить, либо не верить.

Я не верю. И исхожу я из того, что смысл жизни любого человека - дорога к счастью, то есть к гармонии. И если обстоятельства не понуждают человека - он никогда не станет сознательно сворачивать с этого пути.

Свободный человек, совершая любой поступок, непременно думает о себе. Этот вывод может показаться циничным. На самом деле он возвеличивает и человека, и человечество.

Задумаемся: означает ли наш вывод, что человек никогда не поступается своими личными интересами? Нет, конечно. Но он отходит от своих личных интересов только в том случае, если этот «отход» лежит в сфере его личных интересов, то есть - по дороге к счастью и гармонии.

Если кто-то совершает самый безумный, самый бессмысленный поступок ради любимой или ради ребенка - он это делает не потому, что он бескорыстный альтруист, а потому, что понимает (а чаще чувствует): если он не поступит так, его душа будет неспокойна, его дорога к счастью прервется.

Определение Ожегова предполагает, что личные интересы никогда не лежат в области бескорыстного служения другим. Это не так. Нередко, совершая бескорыстный (с точки зрения окружающих) поступок, человек на самом деле выстраивает свои отношения с Богом, с совестью. Что совершенно не делает его поступок менее значимым, или менее добрым, или менее достойным, наконец.

Tо, что существуют люди, которые приносят себе радость, принося ее другим, - это оптимистичный вывод, который возвеличивает человека, да и человечество заодно.

Поэтому я не верю в альтруизм и считаю, что это слово обозначает то, чего нет. А верю я в то, что нередко корысть человека - это приносить другим людям счастье. И именно поэтому наш мир еще окончательно не сошел с ума, и мы еще можем любить друг друга и дарить друг другу радость.