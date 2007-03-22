То, чего нет
22 марта 2007, 00:16 [«Аргументы Недели», Андрей МАКСИМОВ ]
АЛЬТРУИЗМ. Как ни странно, не все слова, которые придумало человечество, имеют смысл. Иногда люди изобретают слова не для того, чтобы обозначить ими некое реальное явление, а, например, для того, чтобы возвыситься. Таково слово «альтруизм» - бескорыстное действие, направленное на других.
Словарь Ожегова определяет слово «альтруизм» следующим образом: «Готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими личными интересами».
Альтруизм нельзя понять. Его нельзя вычислить и проверить. В него, как в Бога, можно либо верить, либо не верить.
Я не верю. И исхожу я из того, что смысл жизни любого человека - дорога к счастью, то есть к гармонии. И если обстоятельства не понуждают человека - он никогда не станет сознательно сворачивать с этого пути.
Свободный человек, совершая любой поступок, непременно думает о себе. Этот вывод может показаться циничным. На самом деле он возвеличивает и человека, и человечество.
Задумаемся: означает ли наш вывод, что человек никогда не поступается своими личными интересами? Нет, конечно. Но он отходит от своих личных интересов только в том случае, если этот «отход» лежит в сфере его личных интересов, то есть - по дороге к счастью и гармонии.
Если кто-то совершает самый безумный, самый бессмысленный поступок ради любимой или ради ребенка - он это делает не потому, что он бескорыстный альтруист, а потому, что понимает (а чаще чувствует): если он не поступит так, его душа будет неспокойна, его дорога к счастью прервется.
Определение Ожегова предполагает, что личные интересы никогда не лежат в области бескорыстного служения другим. Это не так. Нередко, совершая бескорыстный (с точки зрения окружающих) поступок, человек на самом деле выстраивает свои отношения с Богом, с совестью. Что совершенно не делает его поступок менее значимым, или менее добрым, или менее достойным, наконец.
Tо, что существуют люди, которые приносят себе радость, принося ее другим, - это оптимистичный вывод, который возвеличивает человека, да и человечество заодно.
Поэтому я не верю в альтруизм и считаю, что это слово обозначает то, чего нет. А верю я в то, что нередко корысть человека - это приносить другим людям счастье. И именно поэтому наш мир еще окончательно не сошел с ума, и мы еще можем любить друг друга и дарить друг другу радость.