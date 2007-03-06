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Женщины, мы вас любим - будьте бдительны!

Монолог русского мачо

6 марта 2007, 13:48 [«Аргументы Недели», Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]

Женщины, мы вас любим - будьте бдительны!

ТАК ВОТ, очень люблю и поддер­живаю Международный жен­ский день! Действительно, должен же быть хотя бы один такой в году, когда надо быть особенно вежливым с Женщиной и дарить Ей цветы. Потому что в остальные дни года можно… посылать Ее куда подальше…
…Надо признать, что все остальные дни в году – мужские. Нет, я не против равноправия, выборности и даже одинаковой зарплаты, но давайте посмотрим правде в глаза – именно мы, мужчины, жизнью и рулим! Так что я женщинам сочувствую. Как они нас терпят? Я уже не говорю о том, что нам, мужчинам, недоступно само понятие – «женский день». Не «международный», а просто…

Я только Ее обнять хочу и на диван уложить, а Она – «не могу сегодня, у меня сегодня «день». Голова у Нее раскалывается, раздражается Она без повода, живот у Нее болит… и сразу как-то скучно становится. Ладно, один день, а ведь у Нее таких «критических дней» иногда по неделе бывает! И так каждый месяц! А то вдруг озабочена – «у меня что-то «дни» не наступают». Мама родная, да Она залетела – беременна! А мне алименты платить! «Ты чего не береглась?» – «А ты чего не берег меня? Почему не предохранялся?» Нет, вы только подумайте, какая наглость! Она ведь только о себе думает! А может, это Она и не от меня залетела, а ты поди докажи! Правда, сейчас можно анализ ДНК сделать, и говорят, что сразу видно – ребенок твой или от негра… Да, только ребенка мне сейчас и не хватало – пеленки, соски, ночью крик, не выспишься. Аборт Она не хочет делать, всегда о себе думает.

…Ну вот, живот у Нее вырос. А Она такая спокойная стала и вроде вся светится. Вот удивительно – беременная женщина вообще «сама по себе». И никто Ей на свете не нужен. И я не нужен тоже. А мне каково? Нет, вы войдите в мое положение! Что делать? Ну есть у меня в записной книжке пара телефончиков, и Вера, может, свободна, или эта… как ее, блондиночка такая вертлявая… «Ты куда?» – «Я пойду пива выпью». Смотрит недоверчиво, прямо в глаза, вот ведьма – сразу чувствует… Они все ведьмы! Но Вера не отвечает, а блондиночка трубку повесила – и в самом деле придется пойти пива выпить.

…А живот у Нее уже такой огромный, как у меня, даже больше моего. И как Она его носит? Ну вот, дождался я этого события с большой буквы: чемпионат мира по футболу, Италия – Бразилия. Роналдиньо принимает мяч на голову, овладевает инициативой… а у Нее схватки начинаются. Погоди Ты, тут атака серьезная: Роналдо обходит правого полузащитника, один на один с вратарем… А Она кричит… Нет, всегда только о себе женщины думают, это точно! Надо везти Ее в родильный дом. Едем. Как назло, партнер по бизнесу звонит и говорит, что нас здорово «кинули», но по мобильнику что-то связь плохая, надо остановиться. «Давай скорее, а то у меня уже воды отошли!» – «Погоди со своими водами, у меня, можно сказать, бизнес разваливается, а Ты – «воды»! Ладно, доехали.

…А вы роды когда-нибудь видели? Тоже мода пошла, чтобы отец при родах присутствовал. Врагу не пожелаю! Вот страху я натерпелся, измучился – нет, рожать проще, чем смотреть на это! Кто не видел, тот не поймет. Я по своему опыту точно могу сказать, страшнее ничего не видел в жизни! Как будто сам рожал, так настрадался! Три раза выходил выпить, нашел на углу бар приличный, там текила отменная, знаете, в таких бутылках из неровного стекла? Хорошая текила, и телевизор есть. Я лучше здесь посижу, футбол посмотрю, пока Она там… Какая там от меня польза? А там – вопли, стоны – кровь в жилах стынет! «Дыши! Тужься!» Она вся измученная, глаза стеклянные, лоб мокрый, в руку вцепилась – не выр­ваться! И там у Нее вся плоть разверзлась, а оттуда детская голова показалась! Я чуть живой от ужаса, а мне акушерка: «У вас мальчик, хотите пуповину перерезать»? Неловко вроде отказываться, у меня вся текила из головы выветрилась, руки трясутся – как эту пуповину еще и ножницами разрезать?! Ну вот, родили мы с Ней «3500 г, 52 см», и я даже загордился. А дома – новые заботы: молока у Нее слишком много, надо сцеживать, а не то мастит… А еще случается, что молока нету, значит, надо бежать за молочной смесью, вот морока.

…Вот говорят, что время – деньги. Но только не у женщин. Они могут собраться и сидеть вокруг этого новорожденного комочка часами и любоваться! Чем там любоваться? Лежит на постели то ли лягушонок, то ли мышонок… А они сядут в кружок вокруг него и «ла-ла-ла». И что интересно, если девочка, то никто и не заметит, что у нее там между ног, а если мальчик, то обязательно обсудят его пипку, да еще с гордостью: «Гляди, гляди какой у него стручок!» Пустая трата времени! То ли дело что-нибудь существенное сделать, дом вот построить или пирамиду… финансовую… Или сломать что-нибудь…

…Вообще-то ломать интереснее. Мужчины – они строители и разрушители, потому что ничего нельзя построить, что-нибудь предварительно не сломав. Женщина, она что может – ну ребенка родить, ну еще вырастить его. А мужчина – он строитель, он мир преображает! И опять-таки, у мужчины фантазия богатая. Я, например, когда вижу симпатичную женщину, то почему-то представляю ее себе раздетой, то есть голой. Иногда идешь по улице, а вокруг все женщины голые – просто с ума можно сойти! Я однажды врачихе одной симпатичной в этом признался, а она говорит: «Это у вас мужской атавизм». Оказывается, это у нас еще с тех времен, когда мы на мамонтов охотились. Глаз мужчины – глаз охотника, который всегда выискивает движущийся объект. И еще. Мы когда за мамонтом в те времена охотились, далеко забредали, вот и научились по местности ориентироваться, чтобы родную пещеру потом найти. Поэтому у нас пространст­венная ориентация лучше, чем у женщин. И факты это подтверждают: вон, сколько архитекторов мужеского пола, а женщин – с гулькин нос! Правда, говорят, язык женщины выдумали. Ну да, им делать-то в пещере было нечего, сидят себе с детишками у костра и языками чешут. Та знакомая врачиха даже сказала, что у женщин в мозгу два языковых центра, а у нас только один. Поэтому женщины быст­рее иностранными языками овладевают.

…Нет, я вообще-то за равноправие. Существует предание, но это даже в голове не умещается, что еще примерно в пятисотые годы первого тысячелетия на одном из Соборов во Франции христианские священники обсуждали вопрос: можно ли к женщине применить слово «человек»! Представляете, многие тогда сомневались, что у женщины вообще есть душа! Я, например, точно знаю – есть! Кстати, говорят, что тогда после долгих дебатов было принято решение, что к женщине все-таки слово «человек» применимо… А у нас эта отсталость существует до сих пор.

…И все же мне трудно представить себе женщину главой государства – Президентом. Представляете, надо выступать в ООН или вообще – страшно подумать! – решать вопрос о противоракетной обороне, а она должна бежать ребенка кормить, а то у нее мастит начнется… Так что, дорогие женщины, не забывайте о простой истине: «ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ВСЕ, НО ДЛЯ ЭТОГО ЕЙ НУЖЕН МУЖЧИНА».
С ПРАЗДНИКОМ!

Может ли в нашей стране женщина в полной мере считать себя человеком? 

Спросили мы граждан России  

Катя, 32 года, менеджер, Орел:

- Конечно, может! Еще как! Достаточно глазами похлопать - и за вас все сделают, вообще напрягаться не надо.

Светлана Шалимова, 43 года, инженер, Санкт-Петербург:

- Жуткий вопрос вы задаете. Шовинистический. В формулировке подтекст: «женщина не человек» (такая распространенная мужская позиция!). Женщина - она и есть человек! Который живет, как правило, более духовной жизнью, чем «сильная» половина. Читают у нас - женщины. В театр, на выставки - они же. Ну чем мы не человеки?

Елена Хемлова, 51 год, врач, Москва:

- Cамоощущение зависит не от страны, а от головы. Женщина либо чувствует себя полноценным человеком (точнее, ей даже не приходит в голову мысль о том, что она не человек), либо - нет.  У нас в стране более или менее все в порядке в этом отношении, раз есть женщины, чувствующие себя полноценными. Кстати, в мусульманских странах женщина, которая чувствует себя угнетенной или неполноценной, - редкость. Ведь она с детства знает свое место. Вот модель СЕМЕЙНЫХ отношений у нас - усталая женщина похожа на кухонный комбайн. Зато в обществе все не так уж плохо!

Олег Мазин, 44 года, юрист, Казань:

- Если верить статистике скрытых изнасилований - не может женщина чувствовать себя человеком. Она изначально виновата - не так оделась, дала «повод»... Между прочим, по-украин­ски «чоловик» означает «муж». Если говорить об этом значении, она, конечно, может считать себя «чоловиком». Ведь многие женщины в семье - и муж, и жена, и лошадь, и дойная корова.

Ирина Назарова, 39 лет, педагог, Уфа:

- Что значит человеком? С точки зрения физиологии любая женщина, конечно, человек. А вот в качестве члена общества, равного в правах и свободах, разумеется, не может быть. Об этом говорит прежде всего то, как представлены женщины во властных структурах. Банально, но показательно.

Виктор Сергеев, 67 лет, ветеран милиции, Нижний Новгород:

- Если будет проводиться линия Лужкова о запрете на гей-парады по всей стране, то женщины почувствуют себя людьми, а не резиновыми куклами.

Олег Ли, 23 года, рабочий, Омск:

- Женщина - не человек! Это стихийное бедствие!

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Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Несмотря на победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) часть спартаковских болельщиков продолжает настаивать на уходе тренера Кононова из команды. Противостояние тренера и фанатов комментирует для «АН» доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

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