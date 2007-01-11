Все на продажу

Я задался вопросом: в какой момент великое европейское искусство от пренебрежения к рыночным ценностям «съехало» на меркантильный, если не сказать торгашеский, расчет – «В какой манере я должен творить, чтобы быть успешным? Как выставить себя гением, чтобы продаться подороже?»

Где находится та точка «бифуркации» (раздвоения), когда для художника стало важным «казаться», а не «быть», и «упаковка» продукта стала важнее самого продукта? Когда эти спекулятивные идеи стали откровенно завладевать художест­венным миром? Ведь для творца его свобода, его эстетические принципы должны быть дороже всего. Именно фанатическое служение своим художественным взглядам и вынуждало таких гениев, как Сезанн, Ван Гог, Врубель и Коровин, жить в нищете и неизвестности. Конечно, находились меценаты, которые чувствовали в их полотнах какое-то волшебство и дальновидно приобретали их, но по мизерным ценам. В целом же о картинах тогда не сложилось ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, и поэтому их не покупали. Они не были ТОВАРОМ.

Для художника проблема искренности и свободы творчества нередко сталкивается с требованием заказчика или цензуры. И часто жертвуют своей индивидуальностью во имя гонорара. Микеланджело, расписывая Сикстинскую капеллу, должен был соотносить свои замыслы с требованиями церк­ви и лично заказчика – Папы Юлия II . Но в те времена цензура следила за содержанием произведения, а не за соблюдением принципов живописи или скульптуры. Да и сам художник, будь даже всеми признанным гением, как правило, рассматривался как наемный артизан (мастер), который работает по заказу. Как такового рынка искусства тогда не было и быть не могло – слишком ограничено было число потребителей.

Образ художника как героя, противопоставляющего себя обществу, утвердился в Европе с начала XVIII века, когда просветители Руссо и Вольтер провозгласили освобождение от всех уз – социальных и религиозных. Эти призывы распространились и на принципы творчества. Образ мятежного, не связанного никакими узами художника утверждается в Европе как модный идеал. Одним из первых идолов молодежи становится лорд Байрон, который прекрасно осознавал свою популярность и умело поддер­живал образ поэта-бунтаря, анархиста и романтика. Он мог все – переплыть Дарданеллы, принимать опиум, участвовать в революции и не скрывать увлечения гомоэротизмом. Не случайно этот легендарный образ так пленил Пушкина, жадно читающего французские и английские газеты…

Газеты – вот в чем секрет! С XVIII века в Европе с развитием буржуазии появились газеты. Росли тиражи. Издатели скоро поняли, какое влияние они могут оказывать на общественное сознание, как эффективно можно им манипулировать и, главное, – творить героев и мифы по своему выбору. Так возникло ИСКУССТВО МАРКЕТИНГА ИСКУССТВА.

Байронов­ский образ подхватили и раскрутили романтики, выдвинув как лозунг знаменитое противопоставление – «поэт» и «толпа пошляков» (вспомните пушкинское – «Поэт! не дорожи любовию народной…»). Во Франции появляются свои «чайльд­гарольды» – мятежные поэты и художники: Бодлер, Гоген, Верлен, Рембо, Ван Гог и т.д. В России – Лермонтов, Чаадаев, Гумилев, Блок, Врубель...

Развивающийся класс буржуазии вызвал новую потребность: жить как аристократ – в окружении произведений искусства. Наверное, здесь и возникает рынок искусства, который невозможен без покупателей и товара. Товар нуждается в рекламе. Скандал вызывает общественный интерес. Интерес создает моду. Лучшая форма подачи товара – создание товарного знака. В начале XIX и XX веков « trademark » (торговая марка) «а-ля Байрон» приносит успех. И чтобы стать успешным, надо «косить» под непризнанного нищего гения, желательно прибывшего из экзотических стран или из мест «не столь отдаленных» и страстно желать встречи с зорким знатоком искусства. Позже – продаться за большие деньги.

Тогда же, на рубеже двух веков, начался конфликт между теми, кто хотел оставаться в пределах художественных поисков ради истины, и теми, кто начал искать наиболее коммерческие формы своего творчества.

К примеру, это послужило поводом для разрыва между художниками «Бубнового Валета» и группой «Ослиный хвост». Мой дед П.П. Кончаловский вспоминал по этому поводу: «Яркие живописные дарования Ларионова и Гончаровой естественно делали их нашими союзниками, но в отношениях к искусству у нас была большая разница...», они и тогда уже мечтали «о славе, известности, хотели шумихи, скандала».

Собственно, со­здание торговой марки и есть задача маркетолога для продвижения товара на рынок. Товарная марка с заслуженной репутацией – это гарантия качества, будь то макароны или Гоген! Так имя художника, раскрученное арт-дилером при помощи прессы, отчуждается от его творений и приобретает рыночную стоимость само по себе. Малевич не стал бы товарным знаком, если «Черный квадрат» не был бы замечен и не вызвал скандала. И если на рынке искусства картина Уорхолла, на которую он помочился, продается за $10 миллионов, то это цена не ткани со следами урины, а цена торговой марки «Энди Уорхолл».

Итак, сегодня художники до конца освоили стратегию маркетинга и основные усилия тратят не на создание произведений искусства, а на создание собственных торговых марок. В изобразительном искусстве окончательно восторжествовал рынок. Абсурд этого торжест­ва можно легко доказать одним примером: Дэмиану Херсту достаточно взять клочок использованной по назначению туалетной бумаги, поместить в красивую раму и, главное, подписать! Этого хватит, чтобы считать «созданное» авторским произведением, которое продадут за немалые деньги. Для этого не требуются ни талант, ни мастерство, ни вдохновение – просто функционирующий кишечник. С чем вас и поздравляю, уважаемые ценители современных изящных искусств!

Согласились бы вы пережить вселенский позор и презрение окружающих, но в результате стать миллионером?