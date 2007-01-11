Все на продажу
11 января 2007, 12:46 [«Аргументы Недели», Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]
Именно так! Борис Пастернак писал в свое время: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь…» Но те далекие времена прошли, и сегодня призыв к скромности звучит как наивный бред. Сегодня важно стать известным – любой ценой! Я не шучу – ЛЮБОЙ! Если ради известности «художник», простите, готов публично онанировать в плавательном бассейне или выставлять изображение религиозной святыни, обвешав ее слоновьим калом, – выходит, любая цена годится! Кстати, о последнем кощунственном «произведении»: после скандальной выставки его автор продает свои «работы» с какашками по $400 тысяч! Соглашусь с возмущением по этому поводу известного художника Михаила Шемякина: «С этой выставкой не так все просто, здесь большая коммерция».Именно коммерция – к этому стремятся современные художники. Вот, например, корреспондент журнала «Власть» К. Долинина пишет о том, что должен делать русский художник, чтобы его работы покупали.
«Времена, когда хороший художник был бедным, ушли безвозвратно. Зрителю, воспитанному на кровавых и слезных историях несчастных, пьяных, сумасшедших, гонимых и непонятых гениев вроде Ван Гога, Модильяни, Малевича, Татлина, нелегко бывает с этим смириться. Но современные художники точно знают, что если даже Шагал, Матисс и Кандинский могли себе позволить быть вполне обеспеченными людьми, то после Энди Уорхолла не быть таковым в цивилизованном художественном мире стало почти неприличным. Самый старый, короткий и эффективный путь к коммерческому успеху – это скандал. С пощечин общественному вкусу начинали почти все русские авангардисты, чьи работы теперь входят в топ-лоты мировых аукционов», – пишет Долинина.
К примеру, это послужило поводом для разрыва между художниками «Бубнового Валета» и группой «Ослиный хвост». Мой дед П.П. Кончаловский вспоминал по этому поводу: «Яркие живописные дарования Ларионова и Гончаровой естественно делали их нашими союзниками, но в отношениях к искусству у нас была большая разница...», они и тогда уже мечтали «о славе, известности, хотели шумихи, скандала».
Спросили мы граждан России
Георгий Смирнов, 37 лет, театральный импессарио,
г. Санкт-Петербург:
- Я, в принципе, нормально зарабатываю... Но кто ж откажется от миллиона! Наверное, согласился бы попозориться. А после этого уехал бы на фиг из страны туда, где меня и моего позора никто не знает. С миллионом ты везде - дорогой и желанный гость! Разве я не прав?
Марина Запаснова, 29 лет, конезаводчица, г. Казань:
- Смотря о чем идет речь. Какой именно вселенский позор имеется в виду? Обниматься с кем попало на площади я бы, например, ни за какие деньги не согласилась. А обо всем остальном - надо смотреть по обстоятельствам. Все-таки миллион долларов на дороге не валяется... Может, и согласилась бы. В общем, как говорится уточните задание!
Алексей Потапов, 33 года, спортсмен-лыжник, г. Сыктывкар:
- Век любого спортсмена недолог. А миллионы зарабатывают только спортивные «звезды». Я в такие, к сожалению, не выбился, хоть и работал, как проклятый. Поэтому считаю так: награда в миллион за пять минут позора - стоит того!
Сергей Вакульчак, 48 лет, замдиректора фирмы, г. Нижний Новгород:
- Конечно, согласился! Плевать мне на мнение окружающих, если речь идет о таких деньжищах! Разбогател бы, и тогда те же самые окружающие не презирать меня стали, а уважать и завидовать. Нищим и гордым, может быть, жить и почетно, но уж больно тоскливо в наше время. В конце концов, с миллионами долларов я бы построил себе загородный дом с трехметровым забором, завел здоровенных собак и вообще забыл бы о существовании этих самых «окружающих».