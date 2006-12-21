Непонятный учитель
«Ленин – мой ученик, который у меня ничему не научился...» Г.В. Плеханов
21 декабря 2006, 13:17 [«Аргументы Недели», Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]
- Я говорю - нет. Марксизм никогда не был руководящей идеей - ни для людей, принимавших решение о создании СССР, ни для руководителей, принявших решение в Беловежской пуще. Марксизм всегда был прикрытием, необходимым для поддержания своей власти. Нынешние руководители не проводят идеи марксизма в массы. Тем не менее стиль руководства прежний. Илья Осипов, 19 лет, студент технического вуза: - Я вообще не знаю, что такое марксизм. В школе там что-то проходили, помню. Не интересуюсь историей. Но если так, навскидку, то СССР завело в тупик отсутствие личной свободы. Кто-то взбунтовался, все за ним подтянулись - вот вам и развал. Геннадий Джанбаев, 29 лет, г. Санкт-Петербург, писатель: - Марксизм тут совсем ни при чем. Просто управленческий корпус страны сложился по кланово-мафиозному принципу. Общественная собственность в СССР никогда таковой не была. Это была частная собственность элитарной бюрократии - всех этих ЦК КПСС, обкомов, райкомов... Общественная собственность была ширмой, которая прикрывала всевластие партийной мафии. «Перестройка» предназначалась как раз для легализации всевластия партийной элиты. Из этого вытекло разрушение СССР. Александр Меклер, 61 год, г. Барнаул, пенсионер (в прошлом - школьный учитель): - Я считаю, что Карл Маркс был человеконенавистником. Маркс знал, что разложение всегда происходит в верхах общества, и решил уничтожить высшие классы, натравив на них низшие классы - рабочих и крестьян. Вот вам настоящее происхождение марксистской теории классовой борьбы. А экономические теории Маркса служили ему только для маскировки его истинных целей - и они завели нас в тупик, в экономический тупик. До революции Россия была житницей Европы, а теперь - черт знает что!
И тут я обнаружил, что именно Плеханов, опираясь на марксистскую теорию, первый высказал мысль, которая меня мучила последние четверть века, – «Россия не созрела для демократии». Именно Плеханов убеждал Ленина в том, что русская история еще не создала социальных и экономических предпосылок, способствующих возникновению гражданского демократического общества. Ленин в то время категорически отмел аргументы своего учителя и обвинил его в «трусости». Плеханов написал тогда: «…В марксизме Ленина не устраивает только одно, что НУЖНО ЖДАТЬ, пока созреют объективные условия…» Забавно, что именно это же не устраивало ни Чубайса, ни Явлинского, ни Новодворскую в их желании поскорее «обустроить» Россию. И сегодня наши «раскрепощенные» умы не понимают, что эта идея основателя русского марксизма все так же актуальна, как и сто лет назад.
И происходящие в мире политические движения, особенно в Латинской Америке, меня в этом убеждают. Почему там движение идет в сторону марксизма? Потому, что они поняли, что соблазн глобального капитализма, который им мерещился в 80е годы прошлого века, кончился катастрофой, ибо вся глобализация привела к обнищанию и выкачке капиталов империалистами. Это было сделано не Америкой, а транснациональными компаниями, то есть диктатурой. Диктатурой денег. Получается, что незаметно для себя из оголтелого антикоммуниста я превратился в неомарксиста. Вот чудеса!
- Я говорю - нет. Марксизм никогда не был руководящей идеей - ни для людей, принимавших решение о создании СССР, ни для руководителей, принявших решение в Беловежской пуще. Марксизм всегда был прикрытием, необходимым для поддержания своей власти. Нынешние руководители не проводят идеи марксизма в массы. Тем не менее стиль руководства прежний.
Илья Осипов, 19 лет, студент технического вуза:
- Я вообще не знаю, что такое марксизм. В школе там что-то проходили, помню. Не интересуюсь историей. Но если так, навскидку, то СССР завело в тупик отсутствие личной свободы. Кто-то взбунтовался, все за ним подтянулись - вот вам и развал.
Геннадий Джанбаев, 29 лет, г. Санкт-Петербург, писатель:
- Марксизм тут совсем ни при чем. Просто управленческий корпус страны сложился по кланово-мафиозному принципу. Общественная собственность в СССР никогда таковой не была. Это была частная собственность элитарной бюрократии - всех этих ЦК КПСС, обкомов, райкомов... Общественная собственность была ширмой, которая прикрывала всевластие партийной мафии. «Перестройка» предназначалась как раз для легализации всевластия партийной элиты. Из этого вытекло разрушение СССР.
Александр Меклер, 61 год, г. Барнаул, пенсионер (в прошлом - школьный учитель):
- Я считаю, что Карл Маркс был человеконенавистником. Маркс знал, что разложение всегда происходит в верхах общества, и решил уничтожить высшие классы, натравив на них низшие классы - рабочих и крестьян. Вот вам настоящее происхождение марксистской теории классовой борьбы. А экономические теории Маркса служили ему только для маскировки его истинных целей - и они завели нас в тупик, в экономический тупик. До революции Россия была житницей Европы, а теперь - черт знает что!