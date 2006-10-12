MEMENTO MORI*

Конечно, если говорить об инстинкте самосохранения, то и животное испытывает страх надвигающейся смерти. Но я о другом: об интеллектуальном отношении к прискорбному факту, что удел всех людей на земле - смерть. Любому человеку известно о его смертности - это и отличает человека от животного. И эта способность является для человека как наказанием, так и уникальным шансом ощущать движение времени, на которое не способно ни одно другое земное существо.

Кто-то из великих сказал: жить для человека - значит чувствовать и мыслить, страдать и испытывать блаженст­во. Поэтому человек размышляет о смерти не только как homo sapiens, но и как продукт своей культуры. Если мы здоровы и молоды, то мысли о смерти абстрактны и неважны для нас, ибо мы по наивности ощущаем себя почти бессмертными. В этом случае мы действительно не задумываемся о том, сколько ресурсов - физических и душевных сил - у нас в запасе.

Становление человеческого сознания начиналось с этого основного вопроса сути бытия. Человек стал задумываться о смерти с того самого момента, когда стал осознавать себя как личность. Можно сказать, что мысль о смерти породила желание обрести Бога. Он избавляет нас от мучительной необходимости объяснить «исчезновение», уход из жизни. С этой точки зрения, взаимоотношения разных религий со смертью во многом обуславливают взаимоотношения человека с жизнью.

Индус, верящий в реинкарнацию, убежден, если он будет правильно жить сейчас, то в следующей жизни он точно будет жить, как миллионер Радж Капур, поэтому у индуиста нет напряженного страха перед уходом из жизни. Когда индийцы сжигают на берегу Ганга своего умершего родственника, семья не скрывает своего горя, но, зная, что это расставание временное, эти люди поют и хлопают себя по бедрам, словно это праздник.

Готовность умереть за Веру определяет во многом отношение к смерти среди мусульман. По глубокому убеждению мексиканцев, смерть - это неотъемлемая часть жизни, и, как говорят в Мексике, «ничего не нужно воспринимать всерьез, даже смерть». Каждый год в ноябре в Мексике отмечают свой необычный праздник - День Смерти.

Смерть пассивно принимают даосисты и буддистские монахи, китайцы и японцы. В «Кодексе самурая» есть такие строки: «Памятуя о смерти каждую минуту, каждый час и каждый день, вы избегнете мириад искушений, охраните себя от неисчислимого множества бедст­вий, сохраните крепость и здоровье, проживете долгую и счастливую жизнь. Если вы будете помнить о смерти всю жизнь, отпущенную вам, ваш характер улучшится, а добродетели преумножатся». Ритуал смерти самурая - это не прощание. Это торжественный вызов.

А как в России? Лучшие умы, как правило, отвечали на этот вопрос религиозно, за исключением одного человека - Антона Чехова. Он сказал: «Я не знаю». Думает ли современный русский человек о смерти? Я боюсь, что русский человек о смерти не задумывается до тех пор, пока она не «посмотрит» ему в глаза. А до того времени - беспечность и наплевательское отношение как к своему здоровью, так и к своей душе. Зададимся вопросом: как бы мы хотели воспринять смерть - как избавление, как облегчение или как нежелательное явление в нашей личной жизни? Ответ как бы напрашивается сам собой - конечно, как облегчение. Но если смерть - это облегчение и избавление, значит, жизнь невыносима. И зачем такая жизнь тогда нужна? А если смерть нежелательна и вызывает протест - значит, жизнь ваша не лишена смысла, еще полна желаний и вам дорога.

Ибо что такое наша жизнь? Это преж­де всего нагромождение бесконечных желаний - страстей, влечений чувственных и умственных. Это желание творчества, любви, секса, детей - чего угодно. Именно желания движут человеком. Отсутствие желаний и есть старость. Как только человек начинает терять желания, его «касается холод смерти». Жизнь без желаний - это тусклое существование. Сегодня можно увидеть людей, особенно богатых, у которых есть все, кроме желаний, - эти люди «безжизненны», хотя они практически здоровы...

Когда я думаю о смерти, приходит мысль о том, что простишься не только с друзьями, но и с врагами. А были ли они по-настоящему твоими врагами? Начинает казаться, что нет, не были. Прощаешься с тем, что тебе никогда не нравилось, и даже вещи, к которым ты был равнодушен, вдруг становятся милыми и бесценными. Прощаешься с футболом, к которому всегда был безразличен, и даже с газировкой, которую всю жизнь терпеть не мог. Прощаешься с завистью и с ненавистью, которые, как оказывается, тоже были лишены смысла. Но «после тебя» будут жить, пить газировку и смотреть чемпионаты мира по футболу. Может, тебя и не вспомнят, а если даже и вспомнят - ты об этом не узнаешь. В такие моменты тебя охватывает любовь ко ВСЕМ! Как у Марины Цветаевой: «...Послушайте! - Еще меня любите за то, что я умру».

И ненависть, и гнев уступают место тоске, и начинаешь испытывать любовь ко всему, из чего состояла твоя жизнь. Без сомнения, осознание смертности - свойство здравого человека. Думая о смерти, человек не получает бессмертия, но в силах изменить свою жизнь - многое из того, чему некогда придавалось большое значение, утрачивает какую-либо ценность. Мысль о смерти помогает понять истинную ценность твоих интересов, забот и усилий.

Если бы кому-то из вас открылось, что завтра вы умрете, что бы вы стали делать, когда первый шок пройдет? Вы отдали бы все свое имущество бедным людям? Вы попросили бы прощения у своих врагов и поддержали бы всех ваших родных и близких? Вы бы постарались успеть сделать еще хоть одно доброе дело, чтобы о вас не забывали? Или вы просто сели бы на берегу у воды - один или с любимыми, и смотрели бы на закат или на рассвет, на дождь и туман - в последний раз...

Вот почему «memento mori» - помни о смерти. Это поможет вам не забывать о бесконечной ценности каждой секунды вашей жизни.

* - помни о смерти (лат.)

Думаете ли вы о смерти?

Спросили мы граждан России на кипящих жизнью московских улицах

Алексей Пулакшин, строитель, 46 лет, г. Владикавказ:

- А чего о ней, костлявой, думать? Придет - тогда и поцелуемся. А сегодня... «Я люблю тебя, жизнь! Что само по себе и не ново». Помните такую песню?

Владимир Данилов, 37 лет, охранник, г. Сыктывкар:

- Вы считаете, мне больше думать не о чем, что ли? Как семью прокормить - вот о чем голова трещит. У меня объект тихий - книжный склад. Бандиты этим добром не интересуются, и никто меня убивать, надеюсь, не собирается. Но о смерти я заранее позаботился - место на кладбище у меня есть. Родители померли давно, и по закону меня уже можно хоронить в их могилке. По сегодняшним временам - большая экономия: у нас цена за место на кладбище до 10 тысяч рэ доходит!

Диана Боронова, 26 лет, экономист-консультант, г. Уфа:

- Ой, о чем вы говорите! Я только восемь месяцев назад первенца родила, сынишку! У меня и работа интересная, столько дел впереди! Мне некогда о смерти думать, да и не хочется. И это, по-моему, естественно для каждого молодого здорового человека.

Мария Пряхина, 63 года, пенсионерка, г. Гагарин:

- Конечно, думаю о ней, сердешной. Да мне и недолго осталось - я очень болею в последние годы. Хотя и плохого в жизни много повидала, но жалко из мира уходить - сил нет, как жалко! Дети вот без моего пригляда останутся, внуки любимые... Но на все воля Божья. Позовет к себе - куда ж деваться? Пойду...

Виктория Саватеева, 41 год, дизайнер, г. Набережные Челны:

- Я больше думаю о том, что будет после моей смерти. У меня вот никак не получается составить завещание так, чтобы никто из родных не обиделся. И еще я не хочу, чтобы родные потом годами ходили на кладбище и кланялись моим костям. Поэтому строго всем наказала - тело мое после смерти сжечь, а прах рассыпать над Камой. Это так романтично!