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Чарли Чаплин – информатор ГРУ

В Центр шла информация из кругов, близких к президенту США. За это советский разведчик Михаил Мукасей подарил Чарли Чаплину медвежонка.

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Чарли Чаплин – информатор ГРУ
Михаил Мукасей готовится отпраздновать столетие

 В эти дни готовится отметить свой столетний юбилей советский разведчик Михаил Исаакович Мукасей. Биография его уникальна прежде всего тем, что первый этап своей жизни в разведке он служил в ГРУ, работая в период Второй мировой войны (1939–1943 гг.) в легальной резидентуре военной разведки в Лос-Анджелесе (США). Второй этап его биографии был связан с нелегальной разведкой КГБ (1955–1977 гг.), когда он возглавлял в Европе региональную резидентуру, обеспечивающую связь с нелегалами. В своей сверхсекретной работе он не сделал ни единого промаха, не дав контрразведкам противника ни одного повода для подозрений. Сегодня мы приоткрываем завесу, за которой до последнего времени были скрыты некоторые обстоятельства жизни Михаила Мукасея.

Разведка в Голливуде

 ПЕРВОЕ задание он получил сразу после окончания разведшколы. А было это летом. Шел 1939 год. Ему предстояло работать в Лос-Анджелесе, т.е. в Голливуде. Крыша легальная – вице-консул. При заведении полезных связей на первом этапе сложность заключалась в том, что СССР поддерживал дружеские отношения с Германией. Это отталкивало американцев. Михаил сделал ставку на советскую культуру. Наша литература, театр, кино притягивали местную элиту. Приемы, концерты, кинопросмотры, коктейли – вскоре в окружении Михаила появились писатель Теодор Драйзер, музыканты Леопольд Стоковский, Сергей Рахманинов и Владимир Горовец, кинозвезды Чарли Чаплин, супруги Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс, Уолт Дисней, Дмитрий Темкин, Борис Мороз.

 Многие из этой среды были вхожи в высшие госсферы США. Президент США Франклин Рузвельт обожал пооткровенничать с киношной элитой. Некоторые сведения от вице-консула Мукасея шли в Центр со ссылкой на источник – «из кругов, близких к президенту». Это Чарли Чаплин почти одновременно с Рихардом Зорге рассказал Майк­лу о приближающейся войне. Знал от достоверного источника – жены президента США.

 Наиболее ценных источников в разведке принято «закреплять». Однажды Чарли Чаплин, записывая на диск приветственную телеграмму советскому народу, имел неосторожность сказать: я люблю всех вас, ваших детей и даже ваших животных. Михаил не растерялся, и Центр дал «добро», может быть, с санкции Сталина, направить с очередным рейсом советского корабля в подарок для Чарли Чаплина лесного бурого медвежонка. Ласковый попался зверюшка и сразу полез к Чарли миловаться. Мишку конечно же прозвали Чарли. Когда он вырос, актер передал его в зоопарк.

 Но случалось и по-настоящему рисковать. Нелегалов советской разведки обычно забрасывали за рубеж и вывозили домой на советских пароходах. Проблема: как сойти на берег незамеченным и как подняться на борт, минуя пограничный контроль? Действовала система подмены субъектов.

 В конце 1941 г. из Центра поступило задание: обеспечить вывоз в СССР нелегала. По его следам шли ребята из ФБР. Накануне в Лос-Анджелес прибыл пароход «Батуми». Находчивый Михаил организовал по этому случаю на борту прием для голливудских знаменитостей. Затерявшись в толпе кинозвезд, наш нелегал скрытно поднялся по трапу. Можно себе представить лица агентов ФБР, когда объект исчез из-под носа. Наверное, одной из версий был уход шпиона по «морскому каналу», но «не срослось». Допрашивать голливудских парней «стремно», да и бесполезно. Запросто пошлют по «сексуальному маршруту» и ославят контору.

 Бывало и круче. В 1947 г. в ФБР явился с повинной агент советской разведки, голливудский кинорежиссер Бо­рис Мо­роз. Большинство сотруд­ников лос-андже­лес­ской резидентуры он знал в лицо. Правда, к моменту его измены Ми­ха­ил Му­ка­сей уже отбыл в Союз.

Риск нелегала

 В ГОДЫ холодной войны Михаилу Мукасею поручили организовать в Западной Европе нелегальную резидентуру. Она должна была обеспечивать связь с нашими нелегалами, работавшими на континенте.

 В этот раз задание поступило с Лубянки от начальника управления нелегальной разведки КГБ генерала Александра Короткова. Это он решил риск­нуть, несмотря на то что Мукасей засветился в США и был сдан изменником Морозом. После этого Михаил Иосифович проработал в нелегальной разведке более 20 лет – с 1955 по 1977 год. Рядом с ним в Швейцарии все это время, как и в США, была Елизавета Мукасей – боевая подруга, жена.

 Представьте себя на месте нашего героя. Вы просыпаетесь после очередного сеанса радиосвязи с Центром. За чашкой утреннего кофе сидите в бистро и читаете местный еженедельник. А там, в криминальной хронике, заметка про вас: «Враг не дремлет… В нашем городе работает быстродействующая радиостанция, которая меняет одну частоту за другой. По всем данным, радист работает на Москву».

 Радиоконтрразведка запеленговала выход резидентуры Мукасея в эфир и начала поиск. Обыски шли в нескольких километрах от дома Михаила. Зачем нужно было предупреждать советских нелегалов через газету? Расчет прост. А вдруг жители района сообщат о подозрительном поведении тех, кого искали. В общем, как водится. Хотели как лучше, а получилось… Короче, работу рации пришлось срочно «консервировать» и перейти на тайниковую связь.

 Отдыхать не пришлось. Указание Центра: в Париже нелегал «К.» попал в экстремальную ситуацию. Ему предстоит операция по поводу злокачественной опухоли, а из близких рядом никого. Как помочь товарищу? Не выдаст ли в бреду кого-то из своих? Для связи Михаилу передали фотографию семьи «К.» и назвали пароль.

 В приемной церковной больницы для бедных медсестра с католическим распятием на груди скорбно объявила Михаилу: «26 декабря Ваш кузен скончался». Рассказала: «Ваш кузен умирал в сознании и в полном одиночестве. Целуя крест священника, он закрыл глаза, из которых скатилась чистая, как роса, слеза, и затих навсегда». И после смерти не раскрытый контрразведкой «К.» преданно служил своим товарищам – «родством» с ними и незапятнанной биографией подкреплял «легенду» других нелегалов. Ухаживая за могилой, его коллеги прятали в оборудованном здесь тайнике разведывательные материалы.

 Особое место в биографии Мукасея занимает его работа в Израиле (1967–1968 гг.). Это был период, когда дипломатических отношений у СССР с Тель-Авивом не было, а значит, и не было посольской резидентуры КГБ, на которую можно было бы опереться в случае необходимости. За выдающиеся заслуги перед страной Михаил Мукасей награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Победителей не судят

 ВЕСЬ период работы в нелегальной разведке Михаил Иосифович подвергался постоянному риску ареста. В ФБР, которым в те годы руководил Эдгар Гувер, была налажена информационная работа и взаимодействие с союзниками в Европе. В архивах американ­ской контрразведки были фотографии легального разведчика Мукасея, отпечатки его пальцев, а возможно, и пробы крови и слюны. Стоило ему в Европе один раз «засветиться», доказывать принадлежность подо­зреваемого к советской разведке следователям уже не понадобилось бы. Со всеми вытекающими последствиями.

 Высоцкий как-то сказал: «Кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав». Эдгар Гувер оказался неправ. А потому победителей не судят.

 Дамы и господа, поклонитесь жене, боевой подруге и соратнице Михаила – Елизавете Ивановне Мукасей, которая на протяжении всей оперативной биографии находилась рядом с юбиляром, как и сегодня, но о ней отдельно в следующий раз.

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