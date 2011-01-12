Староновогодний анекдот

В мире спецслужб свои законы. Понятное дело, не все разведчики относятся друг к другу по принципу: шпион шпиону товарищ и брат. Но, как ворон ворону глаз не выклюет, так и агент агенту без крайней необходимости подлянку не сделает.

Профессионалы , как правило, уважают друг друга, нередко сотрудничают в самых деликатных сферах, помогают не только в борьбе с терроризмом, но и в чисто бытовых вещах. Так было и в Израиле. О своей командировке в «страну обетованную» за «рюмкой чая» рассказал старый приятель полковник Сергей Ш.

Банка у ядерного центра

…Мы с коллегой Борисом – мужчины упитанные. Поэтому в Тель-Авиве взяли на прокат мини-вэн. В этом микроавтобусе даже ночевать можно было с комфортом. Просторная «Хонда» была совсем новенькой, без единой царапины. Вот на ней и отправились в путь. Сначала на Мертвое море, а потом на Красное – в Эйлат.

Маршрут прокладывал молодой помощник военного атташе. Он был без формы, зато с сыном. Ехали по пустыне, по странной случайности мимо сверхсекретного ядерного центра Димон. И надо ж было такому случиться, именно в этом месте мальчишка выкинул из окна машины пустую банку из-под кока-колы.

Через пару километров нас тормознули суровые мужчины в штатском. Вскоре привезли злополучную банку. Ее изучали почти три часа. Признаюсь, в это время нас не пытали допросами с пристрастием. Сотрудники контрразведки, двое из них были выходцами из Советского Союза, поили кофе, травили еврейские анекдоты. Когда отпускали, уже не скрываясь, попросили:

– Ребята, не гоните так. В Израиле дороги не очень, а мы не Шумахеры.

Одесса в Эйлате

Почти неделю нас сопровождала наружка. Все те же «мэны», с которыми познакомились в Димоне. 12 января перед отлетом в Москву решили искупаться в Красном море. И тут к нам подбежали наши «ангелы-хранители». Стали говорить, что купальный сезон закончен. Не надо рисковать. Этой зимой из-за аномального похолодания пляжи закрыты. Поэтому убрали всех спасателей. Мы заколебались. И тут из-за пирса раздался крик на русско- украинской мове:

– Изя, Абрам! Побачьте, яка теплая вода. У нас бы вся Одесса купалась, а эти дурни-евреи бояться. Ну, что с олим взять!

Мы не захотели быть похожими на олим – коренных израильтян и вместе с толпой наших бывших соотечественников полезли в воду. И никакой беды с нами не случилось. Неприятность подстерегала Бориса через полчаса, когда он парковался у гостиницы. В автотолкучке он задел левым крылом столбик на стоянке.

Пока мы разглядывали царапину и прикидывали, сколько шекелей теперь придется платить, подкатила наружка. Контрразведчики чем-то побрызгали на крыло из баллончика, потом замазали царапину пылью. Сдали мы в аэропорту нашу красавицу «Хонду» без всяких претензий. А на прощание подарили агентам израильской спецслужбы бутылку текилы.

– Не отравленная? – с деланным испугом спросил тот, что «не Шумахер».

– Полоний нынче дорог, – усмехнулся Борис. – Выпейте за Россию, когда наступит старый Новый год.

Агент взял бутылку и покачал головой:

– Умом Россию не понять. И Старый, и Новый год – все в одном флаконе. Намешано, как в еврейском анекдоте.