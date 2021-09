С увеличением финансирования парадоксально падает международный престиж российских вузов

Аргументы Недели → Образование 13+

1 сентября 2021, 12:55

Не менее пяти российских вузов должны были к 2020 г., согласно майским указам президента Владимира Путина, попасть в топ-100 международных рейтингов. Поскольку глава государства не уточнил, что этим рейтингом обязательно должна быть «шанхайская сотня» или какой-то другой престижный «барометр», не было сомнений, что мы получим очередной шедевр российской показухи.



К 2021 г. на госпрограмму «5‑100» было потрачено около 80 млрд рублей. Их освоил 21 российский университет. Ректоры трубят полную викторию, а Минобрнауки заявляет о перевыполнении плана. Скептики из научной среды на это кривятся. Ведь в 2016 г. для формального выполнения госпрограммы правительство РФ специально внесло поправку, позволяющую считать целью указа не три глобальных рейтинга (Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг), а их многочисленные подвиды. Примерно так было на Универсиаде-2013, когда ставить за Россию медальный рекорд вместо студентов приехали профессиональные спортсмены, формально обучающиеся в российских вузах.



К концу 2020 г. ни один участник госпрограммы «5-100» так и не вошёл в первую сотню трёх мировых рейтингов. МГУ – единственный российский вуз, который обретается на дне топ-100 Шанхайского рейтинга (93-я позиция), представлен в глобальных рейтингах QS (74-е место) и THE (174-я строчка). И хотя Счётная палата в феврале 2021 г. объявила, что вузы-участники не достигли «верхнеуровневых целей», в отраслевых рейтингах в топ-100 пребывают сразу 17 российских вузов, которые на каждом шагу об этом хвастаются.



Программа не столько решила, сколько обострила многие проблемы высшей школы. Вузы, получившие дополнительное финансирование, смогли переманить к себе преподавателей из заведений попроще. Зато в вузах, где 200–300 докторов наук, на каждого из них смотрят как на легко заменяемый винтик – следовательно, не получается быстро обновлять учебные программы. А без этого «естественного» движения в рейтингах быть не может.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости