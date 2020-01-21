Учителей могут обязать хранить педагогическую тайну

В сфере образования предложено ввести понятие педагогической тайны. С инициативой выступила рабочая группа "Здоровый ребенок" правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в РФ.
Оно запретит учителям и воспитателям разглашать болезни и особенности развития детей: "Учитель должен знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт и при необходимости оказать помощь", - приводит газета "Известия" слова руководителя группы.
Педагогическая тайна может стать аналогичной врачебной и нарушить ее педагог сможет лишь заручившись согласием родителей ребенка. Как пишет издание, такая идея особенно актуальна на фоне развития инклюзивного образования - обучения вне зависимости способностей ребенка.
В аппарате и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства, "Известиям" подтвердили наличие предложения ввести данное понятие, однако его рассмотрение в ближайшее время не планируется.
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