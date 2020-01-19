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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Систему высшего образования предложили пересмотреть

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Систему высшего образования предложили пересмотреть
фото: соцсети

И.о. министра науки и высшего образования России Михаил Котюков принял участие в экспертной дискуссии "Цифровая революция в образовании и новые технологии обучения" на Гайдаровском форуме. 

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Образование не успевает за развитием общества. Содержание программ обновляют, однако сама форма остается прежней. Конвейерное образование прошлого должно уступить место цифре. Таковы основные тезисы форума. И.о. министра придерживается мнения, что настало время перемен.

"Рост темпов технологического развития требует от нас пересмотра системы высшего образования. [...] Эффективность долгосрочных образовательных программ на 10 лет вперед будет не очевидна. Между тем, этот срок - наш примерный горизонт планирования", - заявил господин Котюков на полях форума.

АС

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