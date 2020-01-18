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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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МИД призвал правозащитные институты дать оценку украинскому закону об образовании

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

МИД призвал правозащитные институты дать оценку украинскому закону об образовании
Globallookpress.com

МИД РФ расценил принятый Верховной радой Украины закон «О полном общем среднем образовании» как продолжение проводимой Киевом линии насильственной украинизации.

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В российском внешнедипломатическом ведомстве с сожалением констатировали, что русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии СЕ обеспечить баланс в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить. В частности, вопреки рекомендациям комиссии, при подготовке этого документа украинские законотворцы не удосужились провести консультации с представителями проживающих на Украине национальностей.

Согласно принятому накануне Радой закону, украиноязычные граждане и представители коренных народов (крымские татары, караимы и крымчаки) сохраняют возможность обучаться на родном языке, в то время как те, для кого родным языком является русский, белорусский и идиш, не менее 80% образования будут получать на государственном языке (украинском).

«Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», - говорится в комментарии МИД РФ.

Российский МИД призвал международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям киевских властей.

ЛЧ

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