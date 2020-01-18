МИД призвал правозащитные институты дать оценку украинскому закону об образовании

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18 января 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

Globallookpress.com

МИД РФ расценил принятый Верховной радой Украины закон «О полном общем среднем образовании» как продолжение проводимой Киевом линии насильственной украинизации. На Украине разрабатывают меры по снижению напряженности в отношениях с РФ

В российском внешнедипломатическом ведомстве с сожалением констатировали, что русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии СЕ обеспечить баланс в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить. В частности, вопреки рекомендациям комиссии, при подготовке этого документа украинские законотворцы не удосужились провести консультации с представителями проживающих на Украине национальностей.

Согласно принятому накануне Радой закону, украиноязычные граждане и представители коренных народов (крымские татары, караимы и крымчаки) сохраняют возможность обучаться на родном языке, в то время как те, для кого родным языком является русский, белорусский и идиш, не менее 80% образования будут получать на государственном языке (украинском).

«Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», - говорится в комментарии МИД РФ.

Российский МИД призвал международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям киевских властей.