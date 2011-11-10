«Госы» в ВУЗах заменят государственной итоговой аттестацией

В ВУЗах на смену государственному экзамену, который студенты сдают по окончании обучения, придет государственная итоговая аттестация. Рособрнадзор разработает ее в рамках ФЦП в 2011–2015 годах.



Об этом пишет в четверг газета «Московские новости». Аттестация, заменит нынешние "госы", уровень качества которых вызывает сомнение, заявил изданию ректор Высшей школы экономики и председатель комиссии по развитию образования Общественной палаты Ярослав Кузьминов. По его мнению, госэкзамен потерял объективность при оценке выпускника. По данным издания, в Минобрнауки также видят назревшие изменения. «Нынешний госэкзамен действительно не самый эффективный способ проверки полученных знаний. Конечно же, речь не идет о ЕГЭ для бакалавров, однако независимая оценка выпускников вуза действительно нужна», — заявил министр образования Андрей Фурсенко.