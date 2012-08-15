Овощная политика партии власти

Россия столкнулась с аграрной колонизацией со стороны КНР. У нас почти нет китайских кварталов в городах. Зато по всей стране – от Находки и Забайкалья до Южного Урала и далее до Краснодара – появились тысячи китайских тепличных хозяйств. Многие – нелегальные. Отгородившись от страны, эти общины живут по своим законам.

Натуральное хозяйство

Вроде ничего страшного – граждане КНР в России не оборонные секреты воруют, а растят огурцы и помидоры. Тем более своих пока не хватает. Треть овощного рынка приходится на импорт. В 2011 г. завезли 4,1 млн. т овощей на сумму 100 млрд. рублей. Особенно плохи дела с теплицами. В 2011 г. в них вырастили 585 тыс. т овощей, тогда как объём тепличного импорта перевалил за 900 тыс. тонн.

Кажется, хорошо – хоть и работают иностранцы, но овощи – российские. Китайцы приезжают семьями, а то и сёлами, устраиваются на пустующих землях, строят теплицы. Труд овощевода тяжёлый, по 18 часов в сутки, не каждый выдержит. Да и местным жителям такие соседи обычно не докучают. Гости из КНР сами боятся: отгородили свои посёлки от внешнего мира деревянными ежами-частоколами, из своих тепличных колоний ни ногой. Тем более инциденты были. Самый известный – недавняя масштабная потасовка местных с китайцами в селе Бильчир Иркутской области.

Страшно становится потом. Когда видишь эти целлофановые китайские поселения вживую. Они огромные, работников – сотни! Зрелище ещё то. Представьте: десятки длинных, убогого вида теплиц растянулись на километры, на площади в сотни гектаров. Примитивные строения ставят вплотную. Море криво натянутых на колья полиэтиленовых крыш, отливая белым на солнце, расстилается до горизонта.

Те немногие, кто был в этих посёлках, единодушны. Впечатление, будто попал в средние века. Аграрные колонисты перенесли на российскую почву быт глухой китайской деревни. Внутри – всё как во времена натурального хозяйства. Разве что окна наспех сколоченных сараев, где ночуют люди, – тоже из целлофана. Вокруг царство ручного труда, техники почти никакой. В бараках китайские рабочие спят вповалку на голых деревянных нарах. Зимой в одежде, потому что помещения не греют.

Дровяные печки есть, но они для теплиц. Нет ни медпунктов, ни столовых. Когда кому-то из работников становится совсем плохо, обычно больным туберкулёзом, они нехотя идут за десятки километров в районную больницу сдаваться русским. Внутри хибар грязь, вокруг ещё страшнее. Дорожки между бараками в таких местах – развороченная земля, вся в лужах и мусоре. Вдоль строений – груды небрежно сваленных стволов и досок (нелегально добытых в ближайшем лесу), горы ржавых бочек, холмы удобрений.

Картину дополняют фирменный китайский штрих: огромные грязные валы, состоящие из скомканной полиэтиленовой плёнки. Её там сложены – квадратные километры. Потому что оболочку теплиц надо менять каждый год. Старую плёнку собирают в кучи, потом сжигают. Огонь разводят тут же, на месте, ядовитый дым поднимается на сотни метров. Неудивительно, что работников в таких агроколониях меняют чаще, чем целлофан. Кстати, регулярно меняют и земли, но это особая тема.

Четверть земли

Так выглядит большинство китайских овощных ферм. Сколько их? Федеральная статистика по этой части набрала воды в рот. Молчат и в регионах. Даже в самых густозастроенных полиэтиленовыми бараками областях местные власти стесняются сказать правду.

Данные приходится собирать по фрагментам. Начнём с Дальневосточного округа, поскольку он давно попал в экономическую зависимость от КНР. Сельское хозяйство в целом и его овощеводческая составляющая в особенности в этом регионе пребывают не в лучшей форме. Что говорить, если во Владивосток приходится возить лук из Перу и Голландии.

Чем помог восточный сосед? Вот базовые цифры: общая площадь сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке – 2,3 млн. гектаров. Половина не используется (аналогичная ситуация в Восточной Сибири). В экспертном сообществе ходят упорные разговоры: 347,7 тыс. га дальневосточных земель переданы в аренду китайским предпринимателям (ещё более 200 тыс. га – корейским). Причём 80 тыс. га угодий китайцы не арендовали, а выкупили, воспользовавшись лазейками в Земельном кодексе.

Как обычно, российские официальные лица цифры не подтверждают. Ещё бы – признаться, что каждый четвёртый гектар на Дальнем Востоке окучивают азиатские труженики. Зато в КНР – не скрывают радости. Порой оттуда приходят сенсационные новости. В мае 2010 г. китайское правительственное информагентство Синьхуа рассказало об аграрном прорыве в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Оказалось, администрация китайской провинции Хэйлунцзян взяла в аренду под сельхознужды приграничный участок российской территории. Площадь – 426 тыс. гектаров. Ещё 146 тыс. га земли у РФ арендовал приграничный город Муданьцзян (расположен в 381 км от Владивостока). Так что на восточных окраинах РФ китайские парники развернулись вовсю. На территории от Хабаровска до Сибири – КНР контролирует от 572 до 920 тыс. га земли. Для сравнения: площадь принадлежащих российским предпринимателям тепличных хозяйств – 1,8 тыс. гектаров. Это – на всей территории России.

Правда, дальше на запад РФ – успехи иностранных фермеров скромнее. В принципе азиатская тепличная волна оказалась настолько мощной, что докатилась от Владивостока до Кубани. Как показали проверки миграционной службы, китайские овощные фермы работают в Волгоградской области и Краснодарском крае. Хотя и нелегально – земли взяли самозахватом. Например, под Волгоградом 50 китайских рабочих с давно просроченными визами построили городок из картонных коробок на заброшенных землях одного из хозяйств Городищенского района. Разбили теплицы и жили, годами продавая овощи на местном рынке.

Уральская оборона

Таких чёрных овощеводов из КНР хватает в Омской, Иркутской областях и Красноярском крае. Например, в Омской области официально работают только 32 китайских тепличных хозяйства, раскинувшихся на площади 500 гектаров. Тем не менее омские магазины завалены овощами, выращенными руками работников из КНР. Потому что на деле китайских парников во много раз больше. Дело в следующем: из-за политики местной администрации гражданам КНР почти невозможно легально взять землю в аренду. Поэтому действуют в обход. Обычно – через подставных юридических лиц с российской регистрацией. Почему не ловят на месте? Секрет в умении договариваться с районными властями.

Аналогичная ситуация в Красноярском крае. Два года назад окрестности столицы края пестрили обширными китайскими тепличными угодьями. Затем местные власти передумали развивать овощеводство чужими руками и обнулили квоту на рабочую силу из КНР. Проще говоря, выпроводили всех гостей на родину. Землю, на которой работали иностранцы, оставили под парниками, но передали областному управлению ФСИН (служба исполнения наказаний). Не тут-то было. Запрет на работу не помешал товарищам из КНР продолжить ударный труд. Нелегальных ферм в области десятки. На них устраивают облавы, но толку мало.

Ближе к Уралу тепличный блицкриг столкнулся с более серьёзным сопротивлением.

В 2008 г. в Челябинской области китайские плантации занимали 55 гектаров. Два года спустя разразился бум – площадь теплиц подскочила до 790 гектаров. В Еткульском районе хозяйства из КНР арендовали под теплицы 78 гектаров. Тут коса и нашла свой камень. В 2010 г. в местное село Каратабан с населением менее трёх сотен человек прибыли на сельхозработы 200 граждан КНР. Арендаторы земли поселили их в заброшенной столовой без воды, тепла и света. Несчастные бегали мыться к сельской водной колонке.

Глава района В. Головчинский решил – это слишком. Пошли проверки ферм, вплыли всяческие нарушения. Часть теплиц в Каратабане снесли, другим отключили воду. Это обернулось международным скандалом. Фотографии китайской крестьянки, рыдающей на фоне ковша грейдера, уничтожающего теплицы, попали всамую влиятельную газету КНР «Жэньминь жибао». Разумеется, поднялась волна. Руководство КНР провело беседу с Дм. Медведевым, тот – прикрикнул на региональные власти.

С тех пор китайские теплицы в РФ не трогают. Даже пошли на попятную. Губернатор Челябинской области М. Юревич встретился с консулом КНР и пообещал легализовать теневые теплицы, работающие на Южноуральской земле. При этом губернатор дал понять: ему известно, что объёмы производства в этих хозяйствах так велики, что часть овощей отправляют в соседние области и даже в Москву.

Чистый яд

Чем объясняется нелюбовь местных властей к китайским теплицам? Причём чем западнее регион, тем это чувство сильнее. Экономическая подоплёка понятна: они практически не платят налоги, поскольку бухгалтерия идёт вчёрную. Вдобавок китайцы разоряют местных овощеводов. Пример – Самарская область. Там расположено крупнейшее в России по числу населения село – Кинель-Черкасс. 20 тыс. его жителей традиционно зарабатывают приусадебным хозяйством. В регионе особо ценится местная гордость –кинель-черкасские помидоры.

Дела шли отлично, пока под боком не появилось шесть китайских хозяйств, развернувших 440 теплиц-времянок. Бюджет области получает с них только аренду в 26 тыс. руб. за 16 гектаров земли. Конёк китайцев – невероятная урожайность, какой в средней полосе РФ не видели. Поэтому опт на помидоры с этих ферм – 20–25 руб. за килограмм. Правда, торговые накрутки в рознице превращают их в 80–90 рублей. Тем не менее конкуренция сделала своё. Если прежде ранний весенний сбор помидоров из Кинель-Черкасс отпускали по 250 руб. за килограмм, теперь планка рухнула до 150 рублей.

Разумеется, падение цен – это отлично. Но поразительно высокая урожайность китайских теплиц вызывает самые мрачные подозрения. Не проходит недели, чтобы не разразился очередной пестицидный скандал. Китайские фермы регулярно обвиняют в использовании неумеренных количеств химикатов. Дыма без огня не бывает. Не все проверки доказывают наличие запрещённых веществ, но примеров много.

В мае 2011 г. приморский Россельхознадзор проинспектировал продукцию двух китайских овощных плантаций, работающих в Находке. Превышение по пестицидам обнаружено в 11 раз. Другая проверка показала: предприятие ООО «Хун Ли», работавшее на 120 га в Алапаевском районе Свердловской области, активно применяло настрого запрещённый дуст. В целом концентрация различных химикатов в почве теплиц превысила норму в семь раз. В Магаданской области пустили в расход 140 т китайских овощей с 60-кратным превышением нитратов. После этого администрация Колымы запретила торговать овощами, выращенными в РФ гражданами КНР. Была и вовсе дикая история, когда обнаружилось: овощи на китайских фермах для сохранности обрабатывали раствором формальдегида, то есть – чистым ядом.

Полиэтиленовая колония

Ясно почему, покупая огурцы и помидоры, жители Сибири и Урала первым делом спрашивают, не с китайских ли они ферм. Кроме того, нитратно-пестицидная проблема порождает другую, не менее тяжёлую. Можно сказать, граждане КНР зачастую ведут в России кочевое земледелие. Накачивают почву невероятными дозами химии, выжимают огромные урожаи, вскоре земля приходит в негодность. Тогда надел бросают, перебираясь на новые делянки. Порой земельных браконьеров успевают поймать. В июле 2012 г. в Новосибирской области за порчу почвы оштрафовали три китайских овощных хозяйства. Земля оказалась смешана со шлаком и углём. В Приморье, покинув землю, китайцы оставили громадную свалку неподалёку от села Старореченское. В целом, по данным Россельхознадзора, китайские тепличные хозяйства погубили 426 га земель. После ухода арендаторов, сельхоздеятельность на них запрещена, нужна дорогая рекультивация.

Наконец, головной боли добавляет пресловутая полиэтиленовая плёнка. Дикая история произошла в Абакане. Работники крупного китайского тепличного хозяйства, расположенного неподалёку от городского аэропорта, будучи семи пядей во лбу, принялись жечь старый полиэтилен. Дым стоял такой, что рейсовые самолёты не могли приземлиться и улетали в Новокузнецк, сделав крюк в сотни километров. В другом случае полётам помешал дым от восьми сотен дровяных железных печек, которыми китайцы начали отапливать теплицы. Естественно, печи на плантациях запрещены, как и широко распространённое на китайских фермах складирование удобрений под открытым небом.

В общем, восточное овощеводство создаёт в РФ немало проблем. Да, рушит цены, но вместе с ними и здоровье народа. Порой вмешиваются власти на региональном уровне. Но что делать, если руки связывает федеральный центр? Между тем Минэкономразвития отстаивает светлую идею сдать как можно больше сельхоземель в долгосрочную аренду зарубежным компаниям. Ведомство подсчитало: в РФ не используется четверть пашни. Мол, чего жалеть, если её в стране 168 млн. гектаров? Пусть на пустующих просторах работают китайцы. В начале 2012 г. Минэконом опубликовал проект, по которому дополнительные 200 тыс. га пахотной земли в Приморском, Хабаровском крае и Амурской области передадут иностранным арендаторам. Несложно догадаться каким. Причём стоимость будет символической, в районе 50 руб. за гектар в год. Правда, не ровен час, когда арендаторы уйдут, и эти земли и леса вокруг превратятся в очередную отравленную пустыню.