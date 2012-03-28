Поговорим о ситуации на рынке золота, поскольку в последнее время этот рынок переживает стагнацию. А инвесторы в этот актив впадают в уныние из-за того, что стоимость золота перестала расти.

Ряд факторов сформировал нынешние условия: ужесточение правил торговли золотом на срочном рынке за счёт введения ограничений по лимиту открытой позиции, европейский банковский кризис, решение Федерального резерва начать программу «Твист», сокращения объёмов валютных интервенций от центробанков развивающихся стран и ослабление курса индийской рупии из-за бюджетных проблем в Индии.

Все эти моменты подготовили своеобразную почву для коррекции цен на золото, когда Федрезерв объявил о запуске пресловутой программы «Твист». Из-за этого стали повышаться краткосрочные и среднесрочные ставки доходности долговых инструментов, что оказало поддержку доллару. Поэтому на определённом этапе привлекательность золота стала менее интересной по мере роста процентной доходности долговых инструментов. Снова вернулась корреляция в стоимости золота и динамики курса доллара. Эта взаимосвязь сохраняется до сих пор.

Соответственно снизились объёмы операций местных центробанков со своими валютными активами в рамках диверсификации резервов. То есть сократились покупки альтернативных доллару активов, в том числе и золота. Да, Китай продолжает оставаться покупателем золота. Но объёмы текущего спроса не настолько внушительные, чтобы нейтрализовать эффект от падения индийского спроса и интереса со стороны розничных клиентов.

Когда рост золота прекращается, снижается интерес и к инвестициям в этот актив от розничных клиентов. Это подразу­мевает сокращение физического спроса с их стороны и отток средств со счетов трастовых фондов, которые покупали контракты на этот металл.

Этот момент вполне логично отражает нынешнюю слабость цен на золото и с точки зрения инвестиционного интереса. Сейчас только крупнейшие трастовые фонды, покупающие физическое золото для своих клиентов, и поддерживают относительную устойчивость котировок. Хотя с учётом длительного горизонта инвестирования эти фонды могут себе позволить приобретать золото и по более низким ценам, не проявляя особого беспокойства по поводу текущих цен. Крупные клиенты таких фондов, видимо, уверены, что цены будут в итоге гораздо выше нынешних значений. Как говорил классик – «Всё приходит вовремя для тех, кто умеет ждать».