Греческий гамбит

В ближайшее воскресенье состоится саммит Евросоюза, на котором должны объявить детали очередного плана спасения финансовой системы Европы. Но совершенно очевидно, что европейские власти упустили время, и вопрос, который наверняка будет рассматриваться на саммите, касается прежде всего Греции.

Судя по всему, Германия примет окончательное решение позволить для греческого правительства списание половины задолженности. Против этого всё ещё выступает Франция, но вряд ли французы смогут долго сопротивляться. В отношении сроков дефолта пока нет определённости, но я полагаю, что произойдёт это событие не позднее весны 2012 года. До той поры сохранятся высокая напряжённость и нервозность рынков.

Пока есть надежда, что распространение кризиса на другие государства удастся ограничить, хотя это потребует больших усилий. В ближайшей перспективе нет риска дефолта более крупных стран еврозоны, таких как Испания и Италия. Поэтому ЕЦБ должен быть готов к тому, чтобы выступить в качестве «кредитора и покупателя последней инстанции». То есть предоставлять неограниченную ликвидность и продолжать выкуп их облигаций в той мере, в какой это будет необходимо, чтобы ограничить распространение кризиса.

Естественно, всех интересует вопрос, что будет с евро в случае дефолта Греции? Изменения курса по отношению к доллару трудно предугадать. Динамика валют в периоды стресса может быть парадоксальной. Евро может даже укрепиться после объявления полномасштабного дефолта Греции, так как рынки капитала, вероятно, остановятся, что заставит компании аккумулировать наличные евро.

Тем не менее традиционная взаимосвязь между стоимостью евро и динамикой цен на сырьё может нарушиться. Иными словами, ослабление доллара против евро не будет вызывать рост котировок сырья. Более того. Принимая во внимание, что глубокий экономический спад в Европе неминуем, товарные активы могут серьёзно пострадать. Причём наибольшие потери, возможно, понесут циклические виды сырья, такие как цветные металлы и энергоносители. Однако ключевой вопрос будет заключаться в том, будут ли затронуты развивающиеся рынки и в какой мере, поскольку на эти рынки приходится более половины мирового спроса на сырьё.