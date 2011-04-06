//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Керри‑трейд снова возвращается

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Григорий Бегларян ]

Керри‑трейд снова возвращается

Глобальный рост рискованных активов продолжается. Создается впечатление, что конца-края этому движению просто не видно. Казалось бы, начали формироваться серьезные риски для коррекции, так как мировые центробанки готовы ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно, чем ожидалось. Однако никакого воздействия на рынки такие ожидания пока не оказывают.

Все логично. Так как главный поставщик ликвидности на мировые рынки вовсе не собирается подражать своим коллегам. Речь, конечно же, идет об американском Центробанке. Вот на днях выступал председатель этой конторы. Предполагалась его оглядка на то, что рост цен на сырье продолжается уже много месяцев. И этот процесс постепенно начинает оказывать влияние на уровень инфляционных ожиданий среди американских потребителей и инвесторов. Поэтому многие ждали от председателя хотя бы намека на то, что регулятор уже готов начать сворачивать свои программы количественного смягчения (печатания долларов), чтобы не нарушать ценовую стабильность.

Тем не менее никакого явного намека не последовало. Глава ФРС США дал понять, что не верит в устойчивый рост цен на сырье. А значит, рост инфляции – явление временное и не требует немедленной реакции от финансовых властей. Правда, председатель на всякий случай оговорился, сказав, что, если его личная позиция в отношении временности роста цен на сырье окажется ошибочной, тогда ФРС начнет действовать и сворачивать программы по предоставлению ликвидности.

Спекулянты интерпретировали эти комментарии в свою пользу. В любом случае факт остается фактом. Денег на финансовом рынке остается огромное количество, а значит, ничто не мешает продолжать делать ставки на повышение стоимости активов. Более того. Все процентные ставки в долларах тесно связаны со стоимостью долговых бумаг Минфина США. А там, на рынке, происходит очередная аномалия.

Процентные ставки по векселям (это краткосрочные долговые бумаги со сроком погашения до года) упали до самых низких в истории значений. Это вызвано обилием избыточной ликвидности у банков и фондов денежного рынка, что привело к дефициту предложения краткосрочных бумаг и падению доходности. В результате на межбанковском рынке стали стремительно падать процентные ставки в долларах. Иными словами, и без того дешевые долларовые кредиты стали еще дешевле.

Появилась еще одна «чудесная» возможность для спекуляций. Это операции с использованием стратегии «керри-трейд», то есть займы в валютах с низкой процентной ставкой. А здесь, кроме доллара появилась возможность «поиграть» с иеной. Японская валюта стремительно слабеет, что позволяет привлекать кредиты в иенах и вкладывать в более доходные активы. Получается некий спекулятивный «коктейль Молотова». У спекулянтов просто «горит душа», и жадность очень быстро перевешивает любой страх.

Если подобная инерция на рынках сохранится еще несколько недель, то очень скоро волна спекулятивного капитала хлынет и на российский валютный рынок. Что приведет к скачку стоимости рубля.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//Политика

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об экономической интеграции Белоруссии и России. Представитель Кремля отметил, что уже проделана очень серьёзная работа со стороны обоих государств.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//Происшествия

В ДТП с трямя автобусами на западе Москвы пострадали дети

В ДТП с трямя автобусами на западе Москвы пострадали дети

Стало известно, что в результате аварии с тремя автобусами на западе Москвы пострадали несколько человек, среди которых трое детей. Известно, что все они отправлены в больницу.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые рассказали, как парацетамол во время беременности может сказаться на детях

Ученые рассказали, как парацетамол во время беременности может сказаться на детях

В Великобритании учёные рассказали, как употребление парацетамола во время беременности влияет на развитие ребёнка. Отмечается, что лекарственный препарат сильнее сказывается на мальчиках, чем на девочках.

//Шоу-бизнес

49-летняя Наоми Кэмпбелл показала красивую фигуру в прозрачном платье

49-летняя Наоми Кэмпбелл показала красивую фигуру в прозрачном платье

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками фотографиями с организованного ей показа в рамках Недели моды в Лондоне. Знаменитость выбрала для красной дорожки откровенный и смелый образ.

//Новости СМИ2

//Культура

Софи Лорен: символу женской красоты всех времен 85 лет

Софи Лорен: символу женской красоты всех времен 85 лет

Одной из самых красивых и сексуальных итальянок ХХ века исполняется 85 лет

//Политика

Крым могут переименовать

Крым могут переименовать

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов поддержал идею о переименовании Республики Крым. Ранее предложение выдвинул глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус.

//Происшествия

В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы из окна

В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы из окна

Стало известно, что житель Твери выбросил с балкона четвертого этажа внука своей сожительницы, который мешал ему отдыхать своим плачем. Возбуждено уголовное дело, проводится следственная проверка.

//Жаркое из блогов

Реконструкция Украины

Реконструкция Украины

Украина, являясь частью Балто-Черноморской системы, на сегодняшний момент находится на пересечении целого ряда международных транспортных коридоров из Европы в Азию, из Африки в Азию, из Азии в Европу. Кроме того, страна имеет еще и мощнейший производственно-интеллектуальный потенциал. При современном геоэкономическом проектировании необходимо по максимуму учесть весь опыт прошедших эпох. Пока что, состояние страны все больше и больше начинает напоминать состояние украинских земель в период Руин XVII в.

//В мире

Глава офиса Зеленского рассказал, что пять раз не смог дозвониться до Кремля

Глава офиса Зеленского рассказал, что пять раз не смог дозвониться до Кремля

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, что пять раз пытался дозвониться до руководителя администрации российского президента Антона Вайно, но испытал неудачу.

//Происшествия

На западе Москвы столкнулись три автобуса

На западе Москвы столкнулись три автобуса

В понедельник, 16 сентября, на западе Москвы возле остановки на Можайском шоссе произошло столкновение между тремя пассажирскими автобусами. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

//Новости партнеров

//В мире

Британцы страдают от обилия пауков

Британцы страдают от обилия пауков

Жители Великобритании столкнулись с нашествием пауков. Многим требуется врачебная помощь из-за укусов членистоногих. Отмечается, что на территории страны обитает 650 видов пауков, 12 из которых могут грозить человеку серьезной опасностью.

//В мире

В Белоруссии опровергли планы создания конфедеративного государства с Россией

В Белоруссии опровергли планы создания конфедеративного государства с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отреагировала на сообщение об экономической интеграции Москвы и Минска. По её словам, главное в объединении - сохранение независимости обеих стран, исключив создание конфедеративного государства.

//В мире

Электронные визы в РФ могут «навредить» Эстонии

Электронные визы в РФ могут «навредить» Эстонии

Введение бесплатных электронных виз для посещения иностранцами Санкт-Петербурга может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию. Об этом заявила представитель Эстонии в РФ Илона Кбеян.

//В мире

Латвийский союз самоуправлений просит отправить в отставку министра охраны среды. Премьер против

Латвийский союз самоуправлений просит отправить в отставку министра охраны среды. Премьер против

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце как неподготовленную.

//Шоу-бизнес

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире

Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости. По её словам, спортсмен её "кормит завтраками" на протяжении двух лет, но ничего не меняется.

//В мире

Как в Белоруссии заработать на доносах?

Как в Белоруссии заработать на доносах?

Правительство Белоруссии определило порядок финансовых выплат гражданам, активно участвующим в борьбе с коррупцией. Средства выплачиваются гражданину страны в течение одного года.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица
3

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье
4

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
5

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры