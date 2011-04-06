Керри‑трейд снова возвращается

Глобальный рост рискованных активов продолжается. Создается впечатление, что конца-края этому движению просто не видно. Казалось бы, начали формироваться серьезные риски для коррекции, так как мировые центробанки готовы ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно, чем ожидалось. Однако никакого воздействия на рынки такие ожидания пока не оказывают.

Все логично. Так как главный поставщик ликвидности на мировые рынки вовсе не собирается подражать своим коллегам. Речь, конечно же, идет об американском Центробанке. Вот на днях выступал председатель этой конторы. Предполагалась его оглядка на то, что рост цен на сырье продолжается уже много месяцев. И этот процесс постепенно начинает оказывать влияние на уровень инфляционных ожиданий среди американских потребителей и инвесторов. Поэтому многие ждали от председателя хотя бы намека на то, что регулятор уже готов начать сворачивать свои программы количественного смягчения (печатания долларов), чтобы не нарушать ценовую стабильность.

Тем не менее никакого явного намека не последовало. Глава ФРС США дал понять, что не верит в устойчивый рост цен на сырье. А значит, рост инфляции – явление временное и не требует немедленной реакции от финансовых властей. Правда, председатель на всякий случай оговорился, сказав, что, если его личная позиция в отношении временности роста цен на сырье окажется ошибочной, тогда ФРС начнет действовать и сворачивать программы по предоставлению ликвидности.

Спекулянты интерпретировали эти комментарии в свою пользу. В любом случае факт остается фактом. Денег на финансовом рынке остается огромное количество, а значит, ничто не мешает продолжать делать ставки на повышение стоимости активов. Более того. Все процентные ставки в долларах тесно связаны со стоимостью долговых бумаг Минфина США. А там, на рынке, происходит очередная аномалия.

Процентные ставки по векселям (это краткосрочные долговые бумаги со сроком погашения до года) упали до самых низких в истории значений. Это вызвано обилием избыточной ликвидности у банков и фондов денежного рынка, что привело к дефициту предложения краткосрочных бумаг и падению доходности. В результате на межбанковском рынке стали стремительно падать процентные ставки в долларах. Иными словами, и без того дешевые долларовые кредиты стали еще дешевле.

Появилась еще одна «чудесная» возможность для спекуляций. Это операции с использованием стратегии «керри-трейд», то есть займы в валютах с низкой процентной ставкой. А здесь, кроме доллара появилась возможность «поиграть» с иеной. Японская валюта стремительно слабеет, что позволяет привлекать кредиты в иенах и вкладывать в более доходные активы. Получается некий спекулятивный «коктейль Молотова». У спекулянтов просто «горит душа», и жадность очень быстро перевешивает любой страх.

Если подобная инерция на рынках сохранится еще несколько недель, то очень скоро волна спекулятивного капитала хлынет и на российский валютный рынок. Что приведет к скачку стоимости рубля.