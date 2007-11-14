//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Рыба пошла на развод

Как превратить Россию в «сверхдержаву» морских деликатесов

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Рыба пошла на развод

Россия пристрастилась к дорогой иностранной рыбе. Одна только Норвегия в нынешнем году по­ставит нам морепродуктов на 600 млн. долларов. Скандинавские рыбаки не нарадуются: в первом полугодии они продали в Россию на 40% больше семги и на 50% – сельди. В результате наша страна стала треть­им после Дании и Франции потребителем норвежской рыбы.

Скандинавам хорошо, а нам должно быть обидно. По мнению экспертов, при правильном подходе уже через 5–7 лет мы могли бы сами стать «сверхдержавой морских деликатесов». Специалисты утверждают, что всю завозимую к нам форель можно выращивать внутри страны. России ничего не стоит завалить мир собственными семгой, мидиями, трепангом и морским гребешком. Что для этого нужно сделать?

Лучший белок на планете

Простых рецептов нет. Пока что с рыбой в стране беда. России достались самые богатые водные ресурсы в мире. Но мы разбазариваем этот подарок природы. По сути, у нас «простаивают» 0,5 млн. км рек, 30 млн. гектаров прудов, озер и водохранилищ.

В других странах им нашли бы лучшее применение. «Вся российская рыбная отрасль с ее огромными флотами добывает 3,5 млн. тонн морепродуктов в год. А Китай в своих прудах и озерах одного только карпа выращивает 40 млн. тонн», – восклицает директор компании «Русское море» Максим Воробьев.

Выходит, что Россия по-прежнему надеется на случайный улов. Кстати, с каждым годом он все жиже. В это же время другие государства, махнув рукой на «капризы природы», научились разводить рыбу в любых количествах и досыта накормили ею население.

Рыба прибыльнее нефти

Технологию искусственного выращивания морепродуктов специалисты называют «аквакультурой». Человечество занялось этим не от хорошей жизни. «Уже в 1970-е годы стало ясно, что население планеты растет, а ресурсы Мирового океана истощаются», – объясняет специалист Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Яхонтова.

Перед такими густонаселенными странами, как Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш и даже Япония, замаячила реальная угроза голода. Рыба же – источник лучшего белка на планете. Он более дешевый, чем куриный, и более полезный, чем животный. К тому же в рыбе оптимальный баланс аминокислот. Но этот ресурс стремительно заканчивался…

Первыми спохватились китайцы. Они подошли к делу с размахом. И сейчас там «каждая лужица» используется для разведения карпа, а каждая бухточка заселена устрицами и мидиями. В итоге именно за счет разведения рыбы Китай накормил свое миллиардное население.

Европа пошла иным путем. Перед норвежцами угроза голода не стояла. Но рыбные богатства страны, а вместе с ними и немалые доходы, постепенно заканчивались. Норвегия начала культивировать дорогие породы – форель и семгу.

Они любят прохладную воду и отлично прижились во фьордах. На пустынном побережье страны возникли сотни рыбных ферм, со временем превратившихся в настоящие градообразующие предприятия.

Постепенно бизнес вырос до впечатляющих масштабов. Норвегия – третий после ОАЭ и России мировой поставщик нефти. Но, по прогнозам, уже через пять лет экспорт искусственно выращенной рыбы принесет этой стране больше денег, чем продажа углеводородов...

Несколько лет назад Норвегия была монопольным поставщиком дорогих пород искусственно выращенной рыбы. Сейчас ее потеснила Чили. При поддержке правительства там развернули очень успешную программу разведения лосося.

Кредитный марафон

Треть рыбы, поступающей на стол человечества, выращивается искусственно. Несмотря на сказочные природные богатства России, наша доля в этом улове ничтожно мала. Мы производим всего 0,2% мировой аквакультуры.

В правительстве это осознают. После долгих дебатов поддержку промышленного рыбоводства включили в нацпроект по развитию АПК. Аквафермы получат на льготных условиях 1,5 млрд. рублей. Государство не дарит им эти деньги, но выдает на очень льготных условиях. Две трети ставки по кредиту погасит федеральный центр, остальную треть (по желанию) могут заплатить региональные власти.

России достались самые богатые водные ресурсы в мире. Но мы их разбазариваем.

Узнав о бесплатных кредитах, рыбохозяйства наперегонки бросились подавать заявки. Отрасль словно прорвало: новые проекты стартуют едва ли не каждую неделю. Благодаря поддержке государства наша аквакультура буквально «вскипела» от бурной деятельности. Все новые пруды «засеивают» мальками, все больше веревок, увитых колониями мидий, спускаются на дно Белого моря...

Мелкие, но по три

Но дешевые государственные кредиты рано или поздно закончатся. Что будет потом? Чтобы наша аквакультура не зачахла, нужно уже сейчас думать о продвижении продуктов на рынок. Можно вырастить лучшую в мире форель, но без рекламы ее никто не купит.

Этому стоит поучиться у конкурентов. Те же норвежцы приложили огромные усилия для захвата российских прилавков. С 1998 года их государственный «Комитет по вопросам экспорта рыбы» тратит десятки миллионов долларов в год на программы «стимулирования сбыта» своих морепродуктов в наших розничных сетях. Цель – приучить всех участников рынка именно к своему товару.

У российских «аквафермеров» таких денег на продвижение нет и в помине. Так что единственный их козырь – цена. Тут есть над чем поработать. Наши морские деликатесы дешевле импортных. По данным директора компании «Русское море», себестоимость 1 кг отечест­венной форели не превысит 70–80 рублей. В розницу рыба пойдет по 120–150 руб. за килограмм. Норвежцы же просят за свой товар от 250 рублей. Так что наш производитель вроде бы на коне.

Но есть и подвох. «Отечественную форель с норвежской не сравнить. Она мелкая, весом не больше 1,5 кг. На филе и нарезку такая не годится. А из Норвегии получаем рыбу весом 4–5 килограммов», – объясняет замдиректора по закупкам компании «Посейдон» Владимир Гуртовенко. Придется российским производителям еще крепко поработать над качеством рыбы.

Как развивается аквакультура в России

Бисеровский рыбхоз (Московская область) получил пятилетний кредит на 25 млн. рублей. Предприятие добавит к этой сумме 15 млн. руб. собственных денег и построит автоматический цех по круглогодичному выращиванию мальков форели. Цех рассчитан на 50 тонн мальков в год. Каждые два года они будут «превращаться» в 350 тонн товарной рыбы (форель растет не быстро).

В Мурманске впервые в России начали искусственное разведение атлантического лосося. Побережья Норвегии и Кольского полуострова идентичны по природно-климатическим условиям. Так что наш северо-запад нравится лососю ничуть не меньше норвежских фьордов.

Впечатляющий рывок в развитии аквакультуры готовит Республика Коми. За год мощность рыбоводческих хозяйств края увеличится с 1,3 тонны до 600 тонн. В Коми делают ставку на садковое рыбоводство. Оно дает наибольшую прибыль. «Урожайность» рыбы в садках – 100 кг с кв. метра. Таких показателей нет ни в одном другом секторе сельского хозяйства. Самый интересный проект в Коми – разведение форели и осетровых в водах Печорской ГРЭС. По предварительным расчетам, производство выйдет на самоокупаемость уже к 2010 году.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Новости партнеров

//Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

//Общество

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

//Общество

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве Российской Федерации рассказали о том, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года накануне был одобрен большинством федеральных ведомств.

//Происшествия

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Стало известно об инциденте, который произошёл в Иркутске в одном из жилых домов. Местные жители пожаловались на то, что у них из-под крана в квартире течёт чёрная вода.

//Происшествия

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

Командование Южного военного округа Минобороны РФ отреагировало на сообщение о гибели российского военнослужащего в армянском городе Гюмри. В ведомстве рассказали подробности смерти.

//Происшествия

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист утонул в море в районе болгарского курорта в городе Поморие на южном черноморском побережье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса 11 сентября.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры