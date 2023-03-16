Аналитик Герасимов: Россия наращивает производство на фоне санкций ЕС

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Источник: Pravda.Ru

Sascha Steinach via imago-im / globallookpress.com

Россия ничего не проиграла от европейский рестрикций, тогда как страны Европейского союза стали платить в три раза больше за энергоресурсы. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Согласно словам эксперта, антироссийские санкции бьют по европейскому потребителю, тогда как Россия наращивает свое производство, а программа параллельного импорта позволяет импортировать в страну продукцию, попавшую под ограничения. Как уточнил специалист, в основном эти товары идут в РФ через страны БРИКС, Турцию и Египет.

Герасимов также добавил, что под натиском Запада Москва смогла переориентироваться и начать развивать собственные производственные мощности.