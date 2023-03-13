Байден призвал граждан США быть уверенными в безопасности банковской системы страны

Аргументы Недели → Экономика 13+

Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своего выступления в понедельник, 13 марта, убеждает граждан страны в том, что они могут быть уверены в безопасности американской банковской системы.

Напомним, ранее российский политолог Сергей Марков сообщил, что США и весь мир "замерли в страхе" перед выступлением Джо Байдена по теме ситуации, сложившейся к настоящему моменту в банковской сфере.

Эксперт напомнил, что в Штатах недавно "грохнулся" шестнадцатый по активам Silicon Valley Bank. Теперь мир опасается повторения сценария 2008 года и глобального экономического кризиса.