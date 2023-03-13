Политолог Марков: США и весь мир «замерли в страхе» перед выступлением Байдена о ситуации в американской банковской системе

Аргументы Недели → Политика 13+

Президент США Джо Байден, IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med / globallookpress.com

Соединенные Штаты и весь мир «замерли в страхе» перед выступлением хозяина Белого дома Джо Байдена по поводу ситуации, которая сложилась на данный момент в американской банковской системе. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Важное выступление президента США Байдена состоится в ближайшие часы. Америка и весь мир замерли в страхе. Потому что в США грохнулся 16-й по активам банк, Silicon Valley Bank. Вслед за ним грохнулся еще один банк», — говорится в публикации, которую разместил отечественный аналитик.

По словам Маркова, «все опасаются повторения сценария 2008 года», когда после банкротства Lehman Brothers начался глобальный экономический кризис.

Как сообщалось ранее в понедельник, бывший американский лидер Дональд Трамп спрогнозировал, что в Штатах «будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году».