«Коммерсантъ»: Турция начала блокировать оформление транзита товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту

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Источник: РБК

Порт Стамбула. Фото: Diego Cupolo/globallook.com

Таможенная система Турция начала блокировать оформление транзитных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом сообщило в четверг радио «Коммерсант FM».

О проблемах с оформлением санкционных товаров, следующих транзитом через Турцию, сообщили сразу несколько российских компаний. В частности, глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло сообщил, что проблема возникла накануне вечером.

«Мы стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения», - рассказал он.

Как подчеркнула директор другой российской компании Transasia Logistics Валерия Савенкова, никаких официальных уведомлений от турецкой стороны на этот счет не поступало и ждать их не следует, поскольку таким образом Анкара признала бы, что участвует в поставках санкционных товаров в РФ.

Ряд экспертов связывает возникшие трудности с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.