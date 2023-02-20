Госсекретарь США Блинкен не назвал сроки поставок Анкаре истребителей F-16

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20 февраля 2023, 19:54 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, Leon Kuegeler/PHOTOTHEK

Госсекретарь США Энтони Блинкен не может озвучить сроки уведомления конгресса насчет поставок Анкаре истребителей F-16. Об этом он заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Что касается F-16, то я не могу предоставить вам сроков формального уведомления», - сообщил Блинкен. По словам госсекретаря, он принимает активное участие в разговорах о поддержке пакета истребителей.

Ранее Блинкен заявил о том, что Байден поддерживает продажу Турции истребителей F-16.