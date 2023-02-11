Сенатор Пушков: РФ вольно или невольно сыграла роль «ледокола», взламывающего выстроенную на долларе мировую финансовую систему

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 февраля 2023, 17:29

Сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская Федерация вольно или невольно сыграла роль «ледокола», взламывающего выстроенную на американской валюте мировую финансовую систему. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков.

Член верхней палаты отечественного парламента привел в своем Telegram-канале данные, согласно которым вложения Москвы в государственный долг Соединенных Штатов сократились со 149,55 млрд долларов в 2011 году до 3,98 млрд в марте 2021-го.

«Мы вольно или невольно сыграли роль "ледокола", взламывающего выстроенную на долларе мировую финансовую систему», — прокомментировал опубликованные им сведения сенатор.

Он спрогнозировал, что «постепенно за Россией последуют и другие страны».

Ранее в субботу сообщалось, что Пушков отреагировал на заявление сербского президента Александра Вучича, предрекшего эскалацию международной обстановки в течение полугода.