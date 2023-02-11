Пушков о словах Вучича, предрекшего эскалацию в течение полугода: глава Сербии говорит о грядущем прямом конфликте НАТО и России

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11 февраля 2023, 17:14

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление Александра Вучича, который предрек эскалацию обстановки в мире в течение полугода, отметил, что президент Сербии говорит о грядущем прямом конфликте Североатлантического альянса и Москвы.

Отечественный сенатор отреагировал на высказывание Вучича, спрогнозировавшего «большую эскалацию». По словам сербского лидера, «в следующие 5 или 6 месяцев будут самые тяжелые конфликты».

«По сути, президент Сербии не устает говорить о грядущем прямом военном конфликте между НАТО и Россией. Настроения западных элит, насколько можно судить, совпадают с прогнозом Вучича», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушкова.

Как сообщалось ранее сегодня, Александр Вучич указал на то, что в скором времени наступит момент, когда Белград под давлением стран Запада вынужден будет ввести рестрикции в отношении Москвы.