Дюжаррик: экспорт российских удобрений важен в борьбе с угрозой продовольственной безопасности

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10 февраля 2023, 22:56 Источник: РИА Новости

Стефан Дюжаррик, Lev Radin/Keystone Press Agency

Экспорт российских удобрений в рамках «продуктовой сделки» необходим для продовольственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Это крайне важно в контексте усилий по борьбе с угрозой глобальной продовольственной безопасности», - заявил Дюжаррик, имея в виду попытки обеспечить экспорт российских удобрений, которые предпринимаемые командой Ребекки Гринспан, гендиректора конференции ООН по торговле и развитию.

Дюжаррик подчеркнул, что это является частью подписанных договоренностей.

Ранее министр обороны Турции заявил о том, что зерновая сделка могла бы показать, как прийти к достижению мира межу Россией и Украиной.