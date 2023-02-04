В министерстве энергетики Венгрии заявили об угрозе дефицита дизеля в ЕС из-за санкций на российские нефтепродукты

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4 февраля 2023, 14:57 Источник: РИА "Новости"

флаг Венгрии, Carsten Reisinger/imagebroker.com/#/search/

В министерстве энергетики Венгрии днем в субботу заявили, что в Европе возможен рост цен на дизель, а также его дефицит после вступления в силу 5 февраля санкций на нефтепродукты из России.

В заявлении ведомства отмечается, что половину потребности Европейского союза в дизеле в настоящий момент обеспечивают российские источники. Из-за введенных рестрикций странам Европы приходится закупать продукты из более отдаленных регионов значительно дороже. Более того, данная ситуация способна привести к нестабильности поставок.

В министерстве обратили внимание на то, что власти Венгрии изначально выступали против расширения санкций на энергосектор РФ.