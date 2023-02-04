ЕК сообщила, что потолок цен на российские нефтепродукты начнет действовать в Евросоюзе с 5 февраля

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4 февраля 2023, 14:03 Источник: РИА "Новости"

добыча нефти, Kevin McKiernan/Keystone Press Agency

Европейский союз с 5 февраля текущего года введет в действие лимиты цен на российские нефтепродукты с транзитным периодом в 55 дней. Соответствующая информация содержится в опубликованном релизе ЕК.

Ранее Евросоюз согласовал установление потолка цен для российских нефтепродуктов, которые торгуются с премией к сырой нефти (например, для дизеля и керосина), на уровне 100 долларов за баррель. Кроме того, введен потолок в 45 долларов для нефтепродуктов, торгующихся с дисконтом, в частности, для нафты.

Данное действие ЕС совершил совместно с G7 и Австралией.