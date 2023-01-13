Банк России предупредил граждан о мошенниках, предлагающих высокооплачиваемую работу на маркетплейсах

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 января 2023, 14:55 Источник: Банк России

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Банке России в пятницу, 13 января, предупредили, что мошенники стали рассылать гражданам страны по электронной почте или через СМС предложения высокооплачиваемой работы на маркетплейсах.

В регуляторе отметили, что злоумышленники рассылают сообщения, в которых содержатся привлекательные условия работы, в частности, легкие задачи, высокая зарплата и неполный рабочий день. Мошенники для "уточнения деталей" призывают перейти по ссылке в один из мессенджеров, где в переписку с человеком вступают "сотрудники отдела по подбору персонала", которые могут попросить у потенциальной жертвы номер телефона и реквизиты банковской карты.

Впоследствии якобы для регистрации и активации аккаунта, чтобы приступить к работе, гражданину предлагается сделать вступительный взнос. Эти средства попадают в карманы аферистов, а данные карты и номер телефона используются ими, чтобы попытаться взломать личный кабинет на сайте банка и похитить средства.