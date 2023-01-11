В Казахстане не подтвердили намерение создать «тройственный газовый союз» с Россией и Узбекистаном

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11 января 2023, 08:25 Источник: РИА Новости

Астана, Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Астана не получала предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

«Мы на настоящий момент официальных таких предложений по созданию тройственного газового союза не получали», - заявил Смаилов в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр подчеркнул, что это предложение будет рассмотрено тогда, когда будет получено.

Ранее информацию об идеи России создать «тройственный газовый союз» опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.