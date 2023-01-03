Эксперт Михаил Зельцер: китайские валюты будут наиболее оптимальными для сбережений в 2023 году

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3 января 2023, 09:32 Источник: РИА Новости

Курс доллара и евро, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Лучшими валютами для сбережений в 2023 году будут юань и гонконгский доллар. Об этом РИА Новости рассказал Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку.

Свою позицию Зельцер объясняет санкционной политикой стран Запада и растущим товарооборотом со странами Азии. «Обороты торгов на Мосбирже данными валютами за последний год возросли на порядок, а юань уже ничем не уступает в ликвидности доллару США и евро», - передает агентство слова эксперта.

Как утверждает Зельцер, в соотношении риска и доходности валюты КНР являются наиболее оптимальным выбором для вложения сбережений.

Ранее сообщалось, что Китай вытесняет доллары США при помощи цифрового юаня.