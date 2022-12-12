Китай планомерно вытесняет американские доллары с помощью цифрового юаня

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12 декабря 2022, 14:00 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

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Цифровому юаню нужна собственная экосистема, чтобы стать платежной валютой на мировом рынке капитала.

Одной из основных финансовых целей Китая является перевод части китайского экспорта, номинированного в долларах США, в экспорт, который номинирован в национальных юанях. Поэтому в стратегических интересах Китая не только сделать цифровой юань эффективным внутренним инструментом для потребителей при совершении розничных платежей, но и усилить юань как платежную валюту в мировой финансовой системе. Мы присутствуем в самом начале эпохальной бескомпромиссной битвы в мировой финансовой архитектуре, когда китайский юань начинает постепенно вытеснять мирового гегемона из существующей мировой платежной системы и подрывать могущество американского доллара, а значит и саму мощь Соединенных Штатов. Китайская финансовая система имеет единую валюту - женьминьби (RMB), которая, в свою очередь, включает две различные, но взаимосвязанные расчетные единицы - офшорный юань (CNH), который известен также как гонконгский доллар и оншорный или континентальный юань (CNY), который торгуется на территории континентального Китая и валютный курс которого жестко контролируется Народным банком Китая. Монетарные власти Китая сохраняют полный контроль над потоками капитала внутри страны, несмотря на то, что они начинают приоткрывать свой финансовый сектор для международных корпораций. Бурное развитие китайских цифровых технологий и разработка технологических инноваций дают монетарным властям Китая полезные инструменты для мониторинга потоков капитала и позволяют регулирующим органам еще больше упростить контроль за движением капитала. По мнению китайской стороны, глубокий цифровой контроль за капиталом на материке не означает удушение роли американского доллара, просто речь идет об обеспечении безопасности транзакций и поддержании стабильной финансовой системы. Особое внимание монетарных властей Китая привлекли последствия жестких санкций и валютных ограничений, введенных ФРС и Минфином США против центрального банка России с целью подрыва стабильности российского рубля как национальной валюты. Цифровой юань (e-CNY) разработан, чтобы дать Народному банку Китая инструмент валютной диверсификации мировой торговли и обеспечить при этом полный уровень видимости и контроля, который не обеспечивают существующие фиатные деньги. Переход от америаканского доллара к цифровому юаню только в торговле между Сингапуром и Китаем может привести к предполагаемой годовой экономии от 16 до 24 млрд сингапурских долларов (от 11,4 до 17,4 млрд долларов). Это составляет от 3% до 5% ВВП Сингапура за счет более низких транзакционных издержек, а также дополнительных объемов сделок за счет более низких комиссий или большей ликвидности.

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