Путин позволил недружественным странам использовать валюту для оплаты долгов за газ

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30 декабря 2022, 22:58 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин позволил осуществлять расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных государств при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа.

В опубликованном на интернет-портале правовой информации документе отмечается, что данным документом дополняется пункт 8 изданного в конце марта текущего года указа, который с апреля ввел порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств. В данном пункте говорится, что если покупатель передал другому лицу обязательства по оплате "голубого топлива", оно исполняет его установленном порядке.

В соответствии с новым указом расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем в процессе взыскания поставщиком задолженности или же погашении задолженности по контракту на поставку природного газа, осуществленную в полном объеме или прекращенную на основании подпункта "б" пункта 1 данного документа, могут осуществляться в иностранной валюте.