В России закрывается все больше кафе со средним чеком от 1 до 2 тыс. рублей

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21 декабря 2022, 14:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Unsplash.com

Аналитики отмечают признаки серьёзного кризиса на ресторанном рынке России. Буквально с сентября этого года в стране стало резко расти число закрытий заведений общепита. Сервис r_keeper приводит неутешительные данные. Осенью число закрытий выросло на 25.7%, а количество открытий снизилось на 3.8% год к году. За четвёртый квартал 2022 года число работающих точек снизилось аж на 10.4%.

По мнению экспертов, спад связан с общей осенней нестабильностью. Выручка у ряда заведений падает из-за перераспределения трат потребителей, что сильнее всего отразилось на точках со средним чеком от 1-2 тысяч рублей. Даже небольшое снижение трафика может стать критичным для заведений общепита вне центральных локаций.

Больше всего закрытий наблюдалось в сегментах кафе, суши-баров, пиццерий и пекарен. Темпы открытий резко упали у заведений стритфуда, рюмочных и баров. Исключение составляют заведения быстрого обслуживания, где количество открытий опережает закрытия.