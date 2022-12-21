Матвиенко: для панических настроений в экономике России нет оснований, у нее запас прочности и большой потенциал для роста

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21 декабря 2022, 12:35

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Для панических настроений в российской экономике основания отсутствуют, она обладает запасом прочности и большим потенциалом для роста. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

«Матвиенко: для панических настроений в экономике нет оснований, у нее запас прочности и большой потенциал для роста, жесточайшие санкции не лишили ее управляемости», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, спикер Совфеда отметила, что никакой необходимости в новой волне частичной мобилизации в РФ нет.