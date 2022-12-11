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Аргументы Недели → Экономика 13+

Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на газ

, 13:31 Источник: РИА Новости

Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на газ
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

12 стран Евросоюза направили обращение с просьбой снижения потолка цен на газ. Об этом известно благодаря материалу Bloomberg.

В статье сказано, что группа из 12 стран за 4 дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС потребовала снизить потолок цен на газ. 

«У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены», — приводит агентство слова чиновников из Европы.

Ранее, 9 декабря, российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о рекордном количестве поставок газа в Китай. 

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