«Газпром» сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай

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10 декабря 2022, 15:54 Источник: "Газпром"

"Газпром", Maksim Konstantinov/globallook.com

Исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китайскую Народную Республику установлен 9 декабря. Об этом в субботу сообщил в своем телеграм-канале «Газпром».

«9 декабря «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», - говорится в публикации.

В ней также отмечается, что компания увеличила в декабре поставки газа сверх установленного на 2022 год графика по просьбе китайской стороны. Экспорт «голубого топлива» осуществляется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской государственной компанией CNPC.

При этом поставки российского газа за рубеж по итогам 11 месяцев сократились почти вполовину.

Ранее сообщалось, что энергетическая компания Uniper (ФРГ) собирается взыскать с «Газпрома» через суд 11,6 млрд евро в счет возмещения своих убытков.