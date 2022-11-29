Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять энергетическое партнерство с Москвой

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29 ноября 2022, 11:25 Источник: РИА "Новости"

глава КНР Си Цзиньпин, Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина в сфере энергетики демонстрирует высокую прочность. Китайская сторона готова углублять сотрудничество с РФ по данному направлению.

Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума подчеркнул, что Россия и Китай на фоне внешних рисков и вызовов смогли укрепить сотрудничество и продвигать крупные совместные проекты.

Председатель КНР обратил внимание на то, что энергетическое сотрудничество в настоящий момент является важным краеугольным камнем в деловом сотрудничестве Москвы и Пекина. Си Цзиньпин добавил, что Китай готов работать с РФ для налаживания более тесного партнерства в сфере энергетики.