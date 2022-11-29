Путин назвал одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем энергетику

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29 ноября 2022, 11:02 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников российско-китайского энергетического бизнес-форума и обратил внимание на развитие отношений между двумя странами, особенно в сфере энергетики.

Владимир Путин уточнил, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, несмотря на сложность международной обстановки, развиваются по восходящей. Президент России подчеркнул, что одной из главных и наиболее динамичных сфер экономической кооперации двух государств остается энергетика.

Глава государства обратил внимание на то, что России и Китаю также удалось обеспечить высокий уровень связей по нефтегазовому, угольному и электроэнергетическому направлениям.