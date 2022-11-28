Почему Латвия становится страной третьего мира? 5 мифов о латвийской экономике

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 ноября 2022, 19:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С каждым днём жители Латвии становятся всё беднее. Нас просят экономить, затянуть потуже пояса, объясняя происходящее самыми различными причинами. Но таковы ли причины на самом деле? Или это только мифы? И каковы прогнозы на ближайшее будущее?

Об этом рассуждает Андрей ЖДАН -- руководитель мясообрабатывающего предприятия Forevers, входящего в тройку крупнейших производителей Латвии, которое так же, как все латвийцы, ощутило на себе кризис.

МИФ № 1. Спасение от бедности -- в компенсациях

-- Мы живем во времена рекордной инфляции, размер которой в Латвии сопоставим со странами «третьего мира», такими, как Афганистан, Нигерия и Руанда В результате все мы стали беднее, за исключением тех, кто торгует газом и электричеством, -- считает Андрей Ждан.

Идёт обесценивание денег. Государства раздают «вертолётные деньги», увеличивают внешний долг, создают программы поддержки и компенсаций за энергоносители и т.д. Но нужно понимать, что за всё это придётся платить. В том числе и за действия других правительств, за их «вертолётные деньги», которые нам не достались, но разогнали нашу инфляцию до рекордных значений.

Более того, мы уже платим инфляционный налог за все эти действия в виде обесценивания денег. В экономике растёт денежная масса, но товаров и услуг от этого больше не становится.

Кроме того, работает так называемое «ожидание инфляции» -- эффект, при котором производители и продавцы вынуждены перестраховываться и закладывать в ценообразование риски дальнейшего роста цен. Таким образом, получается, что себестоимость товара ещё не выросла, а цена уже растёт.

ПРОГНОЗ. Из-за инфляции рост цен в ближайшие 2-3 года будет сильно опережать рост доходов. Похоже, что деньги и дальше продолжат обесцениваться.

Сомневаюсь, что власти ЕС и Латвии смогут и захотят снизить инфляцию до нормального уровня 2-3 %. Предполагаю, что власти Евросоюза будут печатать новые деньги, чтобы финансировать программы поддержки, компенсаций и т.д. Думаю, что властям ЕС выгодно наличие инфляционного налога. Это скрытый налог, позволяющий незаметно увеличить доходы от налогов и обесценить долги правительств.

МИФ № 2. Во всех бедах виноваты возросшие цены на энергоносители

-- Судя по ценам на энергоносители, похоже, что власти Евросоюза построили не рыночные механизмы покупки и продажи энергоносителей , а спекулятивные. Если по поводу газа ещё могут быть какие-то объяснения, то в отношении стоимости электричества объяснений, на мой взгляд, нет.

Мы стали потреблять значительно больше электричества и появился ужасный дефицит? Нет! В 5-10 раз выросли затраты на генерацию электричества? Нет!

Чем принципиально отличается газ и электричество от нефти, колбасы, свинины, соли, сахара, бензина, гречки.? Ничем! Разве не было нехватки когда-то какого-то из этих продуктов? Было! Цены вырастали в 5-10 раз? Нет!

Рост цен на энергоносители это спекуляция? Да! Это рыночное ценообразование? Нет!

Кому выгодна текущая ситуация? Производителям? Возможно, но думаю что не всем. А вот спекулянтам, которые перепродают энергоносители – однозначно да!

Я очень хорошо отношусь к рыночным отношениям, считаю, что пока не придумали ничего лучше. Но то, что происходит со стоимостью энергоносителей, --- это спекуляции, которые разрушают рыночные механизмы.

ПРОГНОЗ. Если стоимость энергоносителей в ближайшей перспективе существенно не снизится, то это будет толкать цены вверх. Например, наше предприятие только малую часть роста стоимости энергоносителей компенсировало в цене продукции, всё остальное мы компенсировали за счёт своей прибыли. Полагаю, что остальные производители поступили также.

Никто не сможет и не захочет долго работать в режиме выживания, компенсируя весь рост издержек за счёт своей прибыли. Кто-то вынужден будет уйти с рынка или уменьшить объёмы производства.

МИФ № 3. Власти ЕС вмешаются в рынок и нас спасут

-- Великий экономист и нобелевский лауреат Милтон Фридман писал о колоссальном ущербе, наносимом политиками и чиновниками за счёт ненужного регулирования.

Регулирование нужно регулятору, а не рынку и потребителям. Рынок и потребители сами разберутся без политиков и чиновников -- что для них хорошо, а что плохо. Также стоит упомянуть предупреждения ещё одного великого экономиста и нобелевского лауреата Фридриха фон Хайека в отношении чрезмерного вмешательства государства и социалистических идей, описанные в книге «Дорога к рабству». Название книги говорит само за себя.

ПРОГНОЗ. Похоже, что рыночные механизмы в Европе уже деформированы и будут деформироваться дальше.

МИФ № 4. Мы платим непомерные налоги

-- Это не миф, а правда. Прямых и косвенных налогов мы платим очень много, зачастую гораздо больше, чем в странах с более высоким уровнем жизни. К примеру, общая сумма всех налогов, которую платит предприятие Forevers, находится в диапазоне 1,1-1, 3 млн. евро в месяц, то есть 13-15,.5 млн. в год.

По большому счёту не имеет значения, сколько платить налогов. Имеет значение -- что получаешь за свои налоги.

В Латвии соотношение оплачиваемых налогов к тому, что мы получаем взамен в виде качественного образования, медицины, безопасности, городской инфраструктуры и т.д. сильно не в пользу налогоплательщиков.

Медицина фактически стала платной. Про размер пенсий лучше не вспоминать.

Качество образования не соответствует современным потребностям. Городская инфраструктура в Риге, в особенности на улице Гранита, где находится наше предприятие, просто отсутствует. Нет ни пешеходных переходов, ни освещения улицы, ни тротуаров.

На этой улице расположено множество крупных предприятий налогоплательщиков. Мне кажется странным, что получив за годы существования этих предприятий несколько миллиардов евро налогов, государство не может выделить 0.02-0.03 % от полученных налогов, чтобы обеспечить базовые условия. Мы много раз обращались в Рижскую думу. К нам приезжали, смотрели, соглашались, но… ничего не изменилось!

ПРОГНОЗ. Если налогоплательщики и дальше не будут получать за свои налоги, то, что им положено -- инфраструктуру, гранты, качественно работающие государственные институты и т.д. – всё то, что обеспечивает хорошее качество жизни для людей и привлекательную бизнес среду для предпринимателей, -- то это неизбежно будет толкать людей, особенно молодых и экономически активных, уезжать из Латвии в те страны, которые могут это обеспечить.

МИФ № 5. В условиях кризиса государство должно вмешаться в экономику

-- Похоже, что власти ЕC и Латвии, в частности, сегодня делают поворот в сторону социалистических идей вмешательства государства в рыночные процессы.

Как известно, государство плохой управляющий.

У либертарианцев есть выражение : «Государство -- ночной сторож». Это означает, что функции государства должны быть ограничены обеспечением своих граждан армией, полицией и судами. Это функция защиты от мошенничества, произвола, нарушения контрактов и обязательств. А также обеспечение внешней безопасности и наличие добросовестной конкуренции.

Лично я сторонник либертарианского подхода. Однако понятно, что в условиях войн и кризисов государство должно вмешаться, чтобы мобилизовать ресурсы, которые никогда не сможет мобилизовать бизнес. Это идеи великого экономиста Кейнса.

Но Кейнс говорил об активном и умном участии государства в стимулировании рыночной экономики и был против социалистических идей в рыночных отношениях.

ПРОГНОЗ. По сути, есть вероятность вмешательства государства в рыночный процесс. Но уж если вмешиваться, то в крупные инфраструктурные проекты, который обычный бизнес попросту не потянет.