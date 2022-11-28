Кредиты, мошенники, неудачные инвестиции: в этом году финансовые ошибки совершили более половины опрошенных россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 ноября 2022, 14:33 Источник: Известия

Фото: Unsplash.com

Около 75% опрошенных россиян ошибались в вопросах с деньгами в этом году. По словам респондентов, чаще всего их просчёты были связаны с общей экономической ситуацией в стране.

В исследовании участвовали 1,5 тысячи человек из разных регионов РФ. Около 31% опрошенных заявило, что их финансовые ошибки произошли из-за неразумного использования кредитов. Более 13% респондентов ответили, что поддались действиям мошенников. Свыше 11% россиян сказали: просчёты связаны с неудачными инвестициями.

По результатам опроса, 4,8 респондентов назвали свой уровень финансовой грамотности достаточно высоким, 12% – скорее высоким, 53,6% – средним, 25,6 – скорее низким, и только 4% – очень низким.

При этом около 56% опрошенных заявило, что уровень финансовой грамотности в стране вырос за последнее время. Более 30% посчитало, что показатель вовсе не изменился, а для свыше 10% россиян он, наоборот, снизился.

Ранее стало известно, что долг россиян перед банками превысил 25 трлн рублей.