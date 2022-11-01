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Путин о причинах сделать в Турции газовый хаб: России легче контролировать акваторию Черного моря

, 08:20 Источник: РИА "Новости"

Путин о причинах сделать в Турции газовый хаб: России легче контролировать акваторию Черного моря
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин, комментируя в рамках беседы с журналистами причины создания в Турции газового хаба, отметил, что российской стороне легче контролировать акваторию Чёрного моря.

Владимир Путин обратил внимание на то, что Москве с Анкарой "проще работать", поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является "человеком слова".

Российский лидер отметил, что с турецким коллегой может быть трудно договориться по тому или иному вопросу, однако если договоренности достигаются, то стороны стараются исполнять их.

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