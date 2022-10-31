Посол Ерхов сообщил, что РФ и Турция обсуждают проект газового хаба на экспертном уровне

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов в понедельник, 31 октября, сообщил, что российская и турецкая стороны на экспертном уровне обсуждают вопрос создания газового хаба.
Алексей Ерхов отметил, что в вопросе, о котором идет речь, очень важны детали.
Посол в рамках беседы с представителями турецких средств массовой информации ранее сегодня подчеркнул, что российское посольство проинформируют, когда будут достигнуты договоренности между сторонами по вопросу создания газового хаба.