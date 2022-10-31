Посол Ерхов сообщил, что РФ и Турция обсуждают проект газового хаба на экспертном уровне

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31 октября 2022, 09:06 Источник: Dunya

трубы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов в понедельник, 31 октября, сообщил, что российская и турецкая стороны на экспертном уровне обсуждают вопрос создания газового хаба.

Алексей Ерхов отметил, что в вопросе, о котором идет речь, очень важны детали.

Посол в рамках беседы с представителями турецких средств массовой информации ранее сегодня подчеркнул, что российское посольство проинформируют, когда будут достигнуты договоренности между сторонами по вопросу создания газового хаба.