Политолог Лебедев допустил, что Сербия откажется от членства в ЕС и санкций ради дешевой российской нефти

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22 августа 2022, 11:41

флаг Сербии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Кандидат политических наук Сергей Лебедев в разговоре с журналистами в понедельник выразил мнение, что Сербия может отказаться от членства в Европейском союзе и санкций ради дешевой нефти из России.

С 1 ноября текущего года Сербия останется без поставок нефти из России из-за введенных Западом санкций.

Сергей Лебедев отметил, что Белград не разделяет антироссийскую повестку и не раз выражал недовольство по вопросу рестрикций в сфере энергетики. Сейчас Сербия оказались в непростой ситуации, поскольку, с одной стороны, стране нельзя перечить ЕС, а с другой, – эмбарго на приобретение нефти из РФ ставит энергетическую безопасность региона под удар. Ситуация осложняется нехваткой предложений на мировом рынке сырья и стоимостью "черного золота". Белград приобретал газ у Москвы по 270-300 долларов за одну тысячу кубометров, а нефть – за 50 долларов за баррель. "Таких цен нет просто нигде", – уточнил политолог в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Лебедев допустил, что если зимой Сербия будет вынужден "сидеть" без газа, света и отопления, власти страны могут принять решение о пересмотре своей политики и отказаться от сотрудничества с Евросоюзом по антироссийской повестке.