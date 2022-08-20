На горнолыжных курортах Швейцарии могут отключить подъемники ради экономии электроэнергии

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20 августа 2022, 14:54 Источник: РИА "Новости"

подъемник, https://unsplash.com/photos/KmX1GXKxUX8

Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты страны на 20 процентов снизить потребление электроэнергии. Согласно последней информации журналистов, такой шаг приведет к отключению оборудования.

В первую очередь речь идет о возможном прекращении работы подъемников и снежных пушек, которые расходуют столько же электричества, сколько сорок тысяч домохозяйств в год. Эта мера в свою очередь способна привести к значительному снижению доходов от туризма и уменьшению числа рабочих мест.

В качестве альтернативных способов экономии электроэнергии предлагается частично отключать на курортах Швейцарии освещение, горячую воду в туалетах, а также переносные обогреватели.